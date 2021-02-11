BUÜ'den hakim ve savcılara yabancı dil eğitimi

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı arasında imzalanan protokol ile hakim ve savcılar için yabancı dil eğitimleri düzenlenecek. Kişisel gelişime destek olması amacıyla yürütülecek eğitimlere mesleğe yeni başlayanların yanı sıra deneyimli hakim ve savcılar da katılabilecek.

‘Yabancı Dil Eğitimi İşbirliği Protokolü’ BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen arasında imzalandı. Rektörlük Binası’nda düzenlenen törende Bursa Başsavcı Vekili Hasan Yalçın, BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmail Güler hazır bulundu.

ÜNİVERSİTE TOPLUM İŞBİRLİĞİNE ÖRNEK.

Protokol imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitelerin topluma hizmet faaliyetleri çerçevesinde bir taraftan teknolojik üretim yaptıklarını diğer yandan da yerel yönetimler ve kurumlarla işbirliklerine devam ettiklerini aktardı. Bu işbirlikleri kapsamında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile önemli bir protokolü hayata geçireceklerini söyleyen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Cumhuriyet Başsavcılığımız ile hakim adayları ve hakimlerin yabancı dil düzeylerini geliştirmek için işbirliğine gidiyoruz. Üniversite olarak topluma ve toplumun özel kesimlerinden birisi olan adliye çalışanlarına hizmet etmiş olacağız. Bizimle işbirliği yaptıkları için başta Sayın Başsavcımıza ve tüm adliye camiasına şükranlarımızı iletiyoruz. Hayırlı, uğurlu ve verimli olmasını diliyoruz” dedi.

MESLEKİ VE BİREYSEL GELİŞİME YABANCI DİL DESTEĞİ..

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen ise Uludağ Üniversitesi ile imzaladıkları protokolden dolayı mutluluk duyduklarını kaydetti. Adalet Bakanlığı teşkilatının gelişim ve yenilenme politikası çerçevesinde çok sayıda projeyi hayata geçirdiğinin altını çizen Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen; “Mesleğe yeni başlayan hakim ve savcılara verilen eğitimleri daha üst seviyelere çıkarmak adına böylesine önemli bir protokole imza atmış bulunuyoruz. Bursa Adliyesi olarak genç hakim ve savcılarımıza stajlarının dışında mesleki tecrübe kazandıracak farklı eğitimler vermeye devam ediyoruz. Bu eğitim desteklerinin bir örneği olarak Bursa Uludağ Üniversitesi ile yabancı dil eğitimleri düzenleyeceğiz. Hakim adayı arkadaşlarımızın dışında hakim ve savcılarımızdan da bu eğitimlere talep geliyor. Teşkilatımıza bu eğitimleri duyuracağız. Yoğun bir katılım olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu. Kurumlar arasında imzalanan protokol ile BUÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından, hâkim, savcı ve hâkim, savcı adaylarına İngilizce yabancı dil eğitimi sunulacak. Yabancı Diller Yüksekokulu’nda açılan veya açılacak sertifikalı yabancı dil eğitim programlarında, Bursa Adliyesi Hakim, Cumhuriyet Savcısı ve adaylarının bireysel gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla çalışma saatleri dışında olmak suretiyle yabancı dil eğitimi verilecek.