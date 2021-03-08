Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1543
ALTIN
415.707
DOLAR
7.6395
STERLİN
10.5484
EURO
9.0742
İstanbul Atlas Üniversitesi 80 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Atlas Üniversitesi 80...
Kocaeli Üniversitesi 102 sözleşmeli personel alacak
Kocaeli Üniversitesi 102 sözleşmeli...
Turizm Master Planı hazırlanacak
Turizm Master Planı hazırlanacak
19.940 Sözleşmeli Öğretmen Alınacak
19.940 Sözleşmeli Öğretmen Alınacak
Anıt ve Çevre Düzenlemesi Proje Yarışmasına Davet
Anıt ve Çevre Düzenlemesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

BURSARAY’DA 148 ERKEK İÇİNDE TEK KADIN VATMAN

BURSA’DA RAYLARIN ÜZERİNDE HER GÜN BİNLERCE VATANDAŞI TAŞIYAN BURSARAY’IN TEK KADIN VATMANI ESRA SEVER, 148 ERKEK MESLEKTAŞININ İÇİNDE 3 YILDIR MESLEĞİNİ BAŞARI İLE İCRA EDİYOR.

08 Mart 2021 Pazartesi 12:16
4 Okunma
BURSARAY’DA 148 ERKEK İÇİNDE TEK KADIN VATMAN

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa’da rayların üzerinde her gün binlerce vatandaşı taşıyan BursaRay’ın tek kadın vatmanı Esra Sever, 148 erkek meslektaşının içinde 3 yıldır mesleğini başarı ile icra ediyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) hafif raylı sisteminde 3 yıldır vatman olarak çalışan Esra Sever, 148 erkek meslektaşının içinde tek kadın olarak dikkat çekiyor. 45 yaşındaki 2 çocuk annesi Esra Sever, tutkuyla yaptığı işini emekliliğine kadar sürdürmek istiyor. Görenlerin biraz şaşırdığı ama çoğunlukla tebrik ettiği Sever, kadınların istedikleri zaman başaramayacakları iş olmadığına dikkat çekiyor. 3 yıldır tren sürücülüğü yapıyorum diyen Sever, Tabii her mesleğin zorlukları olduğu gibi bizim mesleğin de zorlukları var. Ama insanlar istedikten sonra zorlukların üstesinden gelebilirler. Biz tren kullanırken arıza durumları olabiliyor. Gereğinde müdahale edip sürüşü hazırladıktan sonra çok fazla da zorluğu yok dedi. 148 erkeğin içinde şu an tek kadın tren sürücü olduğunun altını çizen Sever, Kadınlar ve erkeklerden de güzel tepkiler alıyorum. Sonuçta yapılabilecek güzel bir meslek. Dışardan kadınlara zor gelebilir ama işin içine girdikten sonra yapılabilir. Hayatın içinde kadınlar da olmalıdır. Hayat, erkeklere özgü bir yaşam tarzı değil. Bütün sektörlerde kadınların olması gerektiğini düşünüyorum. Buradan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
BURSARAYDA 148 ERKEK İÇİNDE TEK KADIN VATMAN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Edirne'de 'Emek kadından sepet hasırdan' projesi başladı
Edirne'de 'Emek kadından sepet hasırdan' projesi başladı
Muş’ta kar yağışı ve fırtına
Muş’ta kar yağışı ve fırtına
Başkan Taban: "İnegöl Kültürlerin Merkezi"
Başkan Taban: "İnegöl Kültürlerin Merkezi"
Pazar Atıkları Çöp Değil Gübre Oluyor
Pazar Atıkları Çöp Değil Gübre Oluyor
TÜGİAD’dan Muazzez İlmiye Çığ'a Yüzyılın Cumhuriyet Kadını Ödülü
TÜGİAD’dan Muazzez İlmiye Çığ'a Yüzyılın Cumhuriyet Kadını Ödülü
Hamile olduğu ileri sürülen kadının karnından yaklaşık 1 kilo bonzai çıktı 
Hamile olduğu ileri sürülen kadının karnından yaklaşık 1 kilo bonzai çıktı 
Mardin'de son 20 yılın en kurak dönemi yaşanıyor
Mardin'de son 20 yılın en kurak dönemi yaşanıyor
Kadın otobüs şoföründen 'Kadın isterse her işi başarıyla yapabilir' mesajı
Kadın otobüs şoföründen 'Kadın isterse her işi başarıyla yapabilir' mesajı
Kadın girişimci, dijital para ile gözleme satıyor
Kadın girişimci, dijital para ile gözleme satıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma