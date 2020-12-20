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BURSALI FİRMALARDAN SANAYİ DOKTORA PROGRAMI’NA İLGİ DEVAM EDİYOR

20 Aralık 2020 Pazar 11:40
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BURSALI FİRMALARDAN SANAYİ DOKTORA PROGRAMI’NA İLGİ DEVAM EDİYOR

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) tarafından Aralık ayı içerisinde devam edecek olan 2244 Sanayi Doktora Programı çalışmalarına Özlü Mühendislik firmasından 3 doktora öğrencisini kapsayan önemli bir destek geldi. Sanayi sektöründe doktora seviyesindeki personelin arttırılmasını hedefleyen 2244 Sanayi Doktora Programı’na Bursalı firmalardan büyük bir destek geliyor. BUÜ, Aralık ayı boyunca devam edecek 2020 yılının ilk çağrısı kapsamında kentteki sanayi kuruluşları ile işbirliği yapmayı sürdürüyor. Bursa’nın köklü firmalarından Özlü Mühendislik, bünyesinde görevlendirmek üzere 3 doktora öğrencisi için Üniversite ile protokol imzaladı. KILAVUZ: TEORİ İLE PRATİK BİRLEŞECEK. Aralık ayı içerisinde 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında firmalar ile protokol imzalamayı sürdüreceklerini aktaran BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında yapılan her çalışmayı önemsiyoruz. Bilimsel araştırmaya, geliştirmeye, inovasyona ve katma değeri yüksek projelere imza koyan her firmanın bizlerle işbirliği yapıyor olmasından dolayı da mutlu oluyoruz. 2244 Sanayi Doktora Programı, Türkiye’yi şaha kaldıracak özel projelerden birisi. Sanayi içerisinde pratiğe kavuşan yetişmiş elemanların, üniversitelerin ufkunu da özümseyerek sorunları çözüme kavuşturması hedefleniyor. Bizimle bu yolda işbirliği yapan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

ÜNİVERSİTE İLE GÖNÜL BAĞIMIZ DAHA DA PEKİŞECEK. Özlü Mühendislik Müdürü Selçuk Özlü ise projede yer almaktan gurur duyduklarını aktardı. Türkiye’de sanayi ve üniversitelerin mühendislik alanında buluşmak için geç kaldıklarını kaydeden Selçuk Özlü; “Ben herkesin işini yapması gerektiğine inanıyorum. Ancak herkes işini yaparken, işbirliği de yapmak zorundadır. Akademi, akademide olacak. Biz sanayi tarafında yer alacağız. Yeni projeler üretip, özellikle katma değeri yüksek projeler üretip, bu yolda ilerlemeyi hedefliyoruz. Bünyemizde yaklaşık 15 mühendis bulunuyor. Bu programla birlikte sayımız daha da artacak. Bursa Uludağ Üniversitesi mezunuyum. Üniversitemizle zaten bir gönül bağımız bulunuyor. İnşallah bu bağ daha da pekişecek” dedi.

DOKTORANIN ARDINDAN EN AZ 3 YIL İŞ GARANTİSİ.. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Özlü Mühendislik Müdürü Selçuk Özlü’nün imzaladığı protokol kapsamında 3 doktora öğrencisi firma bünyesinde yürütülen bilimsel çalışmalarda görev alabilecek. Öğrenciler, doktora çalışmaları boyunca aylık 4 bin 500 TL maaş alacak. Programı başarı ile tamamlayanlar ise en az 3 yıl daha firmada çalışma hakkına sahip olacak.

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