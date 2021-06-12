Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1461
ALTIN
506.251
DOLAR
8.3655
STERLİN
11.8243
EURO
10.1213
Samet Zili : Evde Saç boyamak Tehlikeli
Samet Zili : Evde Saç...
74 adet safkan arap tayı satılacak
74 adet safkan arap...
Nijerya Büyükelçiliğinden ihale ilanı
Nijerya Büyükelçiliğinden ihale ilanı
Antalya’da Buğday Satış İhalesi
Antalya’da Buğday Satış İhalesi
32 adet iş yeri ihaleyle kiraya verilecek
32 adet iş yeri...
İş fırsatları için hemen tıkla!

BURSA’DAKİ VERİLER ERZURUM’DA YEDEKLENECEK

BURSA’DAN ERZURUM’A COĞRAFİYEDEKLEME YATIRIMI VE BURSA’DAN ERZURUM’AVERİ YEDEKLEME HAMLESİ.

12 Haziran 2021 Cumartesi 12:44
15 Okunma
BURSA’DAKİ VERİLER ERZURUM’DA YEDEKLENECEK

MUSTAFA YILDIZ

BURSA

Bursa’da kurulu bulunan PenDC, Erzurum Atatürk Üniversitesi ile coğrafi veri yedekleme protokolünü imzaladı. Veri merkezleri arasında ilk olma niteliği taşıyan iş birliği ile üniversiteye gelir sağlanacak.

Bursa’da veri merkezi hizmeti sunan PenDC, yedekleme konusunda önemli bir iş birliğini hayata geçirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ünal, ülke içerisinde farklı noktalarda coğrafi veri yedeklemesi yapabilmek için Erzurum Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Araştırma Uygulama Merkezi (ATABAUM) ile anlaşma sağladıklarını açıkladı.

SIRADA SİVAS VAR.. Erzurum’daki törende Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile coğrafi yedekleme protokolünü imzalayan PenDC Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ünal, üniversitelerde yedekleme altyapısının güçlü olması gerektiğini belirterek “Bilim yuvası olan üniversitelerimize maddi ve manevi katkı sağlayacak bütün iş birliklerine açığız. Protokol kapsamında Atatürk Üniversitesi’ne ücretsiz yedekleme hizmeti sağlayacağız. Olağanüstü durumlarda elimizdeki hiçbir veriyi kaybetmememiz gerektiği için farklı noktalarda yedekleme yapmayı hedefliyoruz. Yurt dışında İngiltere’de, Almanya’da ve Bulgaristan’da yedekleme merkezi noktalarımız hizmet veriyor. Türkiye’deki müşterilerimizin verilerini kanun gereği yurtdışına çıkaramadığımız için devlet üniversitelerimizde yedeklemeye karar verdik. ATABAUM’da kiraladığımız merkezde verilerimiz her gün otomatik olarak yedeklenecek ve kiralanan kabinler de üniversiteye maddi kazanç sağlamış olacak. İlerleyen zamanlarda daha fazla üniversite ile bu ağı genişletmek istiyoruz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile neredeyse imza aşamasına geldik ifadelerini kullandı. 

ÜNİVERSİTE İLE İŞ BİRLİĞİNDE BİR İLK.. Türkiye’de veri yedeklemelerinin 5 üniversitede yer almasını hedeflediklerini söyleyen Murat Ünal, Sektörümüzde üniversiteler ile ortak çalışmalar için girişimde bulunan ilk firma olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Üniversitelerimizin yedeklemelerini de merkezimizde barındırarak bu güç birliğinde karşılıklı fayda sağlamış olacağız dedi. PenDC ile alanında ilk niteliğinde olan bir anlaşmaya imza atmaktan mutluluk duyduklarını belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da “Dijitalleşmenin baş döndürücü hızda ilerlediği bir dönemde özellikle üniversitelerin değişime ayak uydurması ve öncü olması çok önemli. Biz de bir ilke imza attığımız için ayrıca gururluyuz. Bu vesileyle verilerin yedekleneceği özel bölümlerden elde edilecek kira geliri ile devlet üniversitelerine katkı sağlamayı hedefleyen Sayın Ünal’a teşekkür ediyorum dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 12.06.2021 12:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BALKANTÜRKSİAD YÖNETİMİ VEKİL ESGİN’İ AĞIRLADI…
BALKANTÜRKSİAD YÖNETİMİ VEKİL ESGİN’İ AĞIRLADI…
MEHMET ÖZHASEKİ, İSTANBUL VE ANKARA BELEDİYELERİ ALGI İLE YÖNETİLİYOR DEDİ.
MEHMET ÖZHASEKİ, İSTANBUL VE ANKARA BELEDİYELERİ ALGI İLE YÖNETİLİYOR DEDİ.
Yalova'da TIR, bariyerlere çarptı; kabinde sıkışan sürücü öldü 
Yalova'da TIR, bariyerlere çarptı; kabinde sıkışan sürücü öldü 
Evde yangın çıkardı, bıçakla kendisine zarar vermesine ekipler engel oldu
Evde yangın çıkardı, bıçakla kendisine zarar vermesine ekipler engel oldu
Şehit asker için Hakkari'de uğurlama töreni
Şehit asker için Hakkari'de uğurlama töreni
Adana'da firarilere operasyon
Adana'da firarilere operasyon
Panelvan önündeki TIR'a çarptı: 1 ölü
Panelvan önündeki TIR'a çarptı: 1 ölü
Şırnak'ta 'Şehri-Nuh Bisiklet Festivali' başladı
Şırnak'ta 'Şehri-Nuh Bisiklet Festivali' başladı
BUÜ Sİ VE HASANPRİŞTİNE ÜNİVERSİTESİ İLE AKADEMİK İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ..
BUÜ Sİ VE HASANPRİŞTİNE ÜNİVERSİTESİ İLE AKADEMİK İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ..

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma