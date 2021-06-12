BURSA’DAKİ VERİLER ERZURUM’DA YEDEKLENECEK

MUSTAFA YILDIZ

BURSA

Bursa’da kurulu bulunan PenDC, Erzurum Atatürk Üniversitesi ile coğrafi veri yedekleme protokolünü imzaladı. Veri merkezleri arasında ilk olma niteliği taşıyan iş birliği ile üniversiteye gelir sağlanacak.

Bursa’da veri merkezi hizmeti sunan PenDC, yedekleme konusunda önemli bir iş birliğini hayata geçirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ünal, ülke içerisinde farklı noktalarda coğrafi veri yedeklemesi yapabilmek için Erzurum Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Araştırma Uygulama Merkezi (ATABAUM) ile anlaşma sağladıklarını açıkladı.

SIRADA SİVAS VAR.. Erzurum’daki törende Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile coğrafi yedekleme protokolünü imzalayan PenDC Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ünal, üniversitelerde yedekleme altyapısının güçlü olması gerektiğini belirterek “Bilim yuvası olan üniversitelerimize maddi ve manevi katkı sağlayacak bütün iş birliklerine açığız. Protokol kapsamında Atatürk Üniversitesi’ne ücretsiz yedekleme hizmeti sağlayacağız. Olağanüstü durumlarda elimizdeki hiçbir veriyi kaybetmememiz gerektiği için farklı noktalarda yedekleme yapmayı hedefliyoruz. Yurt dışında İngiltere’de, Almanya’da ve Bulgaristan’da yedekleme merkezi noktalarımız hizmet veriyor. Türkiye’deki müşterilerimizin verilerini kanun gereği yurtdışına çıkaramadığımız için devlet üniversitelerimizde yedeklemeye karar verdik. ATABAUM’da kiraladığımız merkezde verilerimiz her gün otomatik olarak yedeklenecek ve kiralanan kabinler de üniversiteye maddi kazanç sağlamış olacak. İlerleyen zamanlarda daha fazla üniversite ile bu ağı genişletmek istiyoruz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile neredeyse imza aşamasına geldik ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTE İLE İŞ BİRLİĞİNDE BİR İLK.. Türkiye’de veri yedeklemelerinin 5 üniversitede yer almasını hedeflediklerini söyleyen Murat Ünal, Sektörümüzde üniversiteler ile ortak çalışmalar için girişimde bulunan ilk firma olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Üniversitelerimizin yedeklemelerini de merkezimizde barındırarak bu güç birliğinde karşılıklı fayda sağlamış olacağız dedi. PenDC ile alanında ilk niteliğinde olan bir anlaşmaya imza atmaktan mutluluk duyduklarını belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da “Dijitalleşmenin baş döndürücü hızda ilerlediği bir dönemde özellikle üniversitelerin değişime ayak uydurması ve öncü olması çok önemli. Biz de bir ilke imza attığımız için ayrıca gururluyuz. Bu vesileyle verilerin yedekleneceği özel bölümlerden elde edilecek kira geliri ile devlet üniversitelerine katkı sağlamayı hedefleyen Sayın Ünal’a teşekkür ediyorum dedi.