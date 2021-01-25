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BURSA’DA VİRÜSE KARŞI AĞIZ VE BURUN SPREYİ GELİŞTİRİLDİ.

Bursa görev yapan Op. Dr. Ahmet Ümit Sabancı'nın bir grup öğretim üyesiyle geliştirdiği ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı etkili olduğu bildirilen nanoteknolojik solüsyonlar, burun ve ağız spreyi olarak kullanıma sunuldu.

25 Ocak 2021 Pazartesi 13:13
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BURSA’DA VİRÜSE KARŞI AĞIZ VE BURUN SPREYİ GELİŞTİRİLDİ.

BURSA 

MUSTAFA YILDIZ

Bursa Çekirge Devlet Hastanesinde  Ortopedi Uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Ahmet Ümit Sabancı'nın virüsleri öldüren solüsyon projesi,  BUÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cüneyt Özakın Tıbbi Genetik ve Translasyonel  Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şehime Gülsün Temel ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç Dr. Atıl Bişgin'in katkılarıyla geliştirilerek sprey ürün haline getirildi. Yaklaşık bin kişi tarafından yapılan ön çalışmada etkinliği tespit edilen burun  ve ağız spreyi, Uludağ Üniversitesindeki anti mikrobiyal etkinlik analizleri ve  ilgili izinlerin ardından eczane ve internette satışa, sunuldu. Lipozomlarla oluşturulan ürünün, BUÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Salonunda gerçekleştirilen tanıtım toplantısında bir konuşma yapan Doç. Dr. Şehime Gülsün Temel, gerçekleştirilen çalışmayla geliştirilen solüsyonun Sars Cov-2 virüsüne karşı etkili olduğunu gösterdiklerini dile getirdi. Ürünün insan hücrelerine ve mukozada bulunan epitel hücrelere zarar vermediğini anlatan Temel, "Hatta bu hücreleri iyileştirici bir etkisi olduğunu da gösterdik. Bu insan hücrelerine zarar vermediği için güvenle kullanılabileceği anlamına geliyor." diye konuştu. Solüsyonun, laboratuvar koşullarında virüsü öldürdüğünü tespit edildiğini aktaran Temel, "Buradaki en önemli şey bulaş zincirini kırma ve korunmada bize yardım edecek. Gün içerisinde normal bir burun temizleme solüsyonu gibi belli aralıklarla kullanılıp virüs yükünü azaltacaktır. Virüsün bu epitellere tutunmasını da engelleyecektir." dedi. Op. Dr. Ahmet Ümit Sabancı da 4-5 yıldır yeni nanoteknolojik ürünler geliştirerek özellikle eklem ve cilt altı dokularda iyileşme sağlayabilecek ürünler üzerinde çalıştığını söyledi. Yaptığı çalışmalarla fare deneyleri sonuçlarında doku iyileştirici özellikleri kanıtlanmış yeni solüsyonlar bulduklarını ifade eden Sabancı, şunları kaydetti. Solüsyonun antibakteriyel etkinliği olduğunu Cüneyt hocamla beraber gösterdik. Bu solüsyonu, 'Kovid-19 pandemisinin başlamasıyla beraber diğer etkileriyle bir yola sokabilir miyiz?' diye düşündük. Kovid-19 üzerine çalışmaya karar verdik. Yaptığımız çalışmalar sonucunda solüsyonun virüsü 1 dakika içinde inaktivite ettiği görüldü. Yaptığımız çalışmalarda solüsyonun burun ve ağız dokusu üzerinde hem iyileştirici olduğu hem de virüsleri öldürdüğü tespit edildi. Sabancı, spreyin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu kayıtlarının yapıldığını dile getirdi. "Sars Cov-2'ye karşı öldürücü etkisinin olduğunu ortaya koyduk". BUÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cüneyt Özakın ise solüsyonun antimikrobiyal etkinliğinin, laboratuvarda uluslararası standartlara dayanan test metotlarıyla gösterdiklerini anlattı. Yeni teknolojik uygulamalarla ürünün farklı özellikler kazanmaya ve etkilerinin  daha uzun süreli, kalıcı olmaya başladığını aktaran Özakın, Koronavirüse etki ettiğini göstermek için testler yaptık. Solüsyonun bakteri, mantar ve özellikle Sars Cov-2'ye karşı öldürücü etkisinin olduğunu ortaya koyduk dedi. Özakın, solüsyonun, Kovid-19 salgınında koruyucu bir bariyer oluşturacağını iddia ettiklerini ve yapılan çalışmalarla bunu gösterdiklerini sözlerine ekledi.

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BursaVirüsMustafa Yıldızönce Vatan
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