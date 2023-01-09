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Bursa’da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki otomobile başka bir araçtan silahlı saldırı gerçekleştirildi.

09 Ocak 2023 Pazartesi 10:53
Bursa’da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı

Alınan bilgiye göre, Emrah Z. yönetimindeki 16 KCS 72 plakalı otomobil, henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobille trafikte sıkıştırılmaya çalışıldı.
Ani manevra yaparak farklı bir noktaya yönelen Emrah Z. idaresindeki otomobile diğer araçtan silahla ateş açıldı.
Saldırıyı yara almadan atlatan Emrah Z'nin kullandığı aracın lastiği patladı.
Bursa-Ankara kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonun aracını park eden Emrah Z, daha sonra polislere durumu bildirdi.
Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından silahlı saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BursaİnegölOtomobilSilahSaldırı
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