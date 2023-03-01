Bursa’da iki kişi silahla öldürüldü

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, bir eczanede kalfalık yapan Serdar E’nin (47) yakınlarının kayıp ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kentteki mobese kameralarından, Serdar E’ye ait 16 BT 773 plakalı otomobili takibe alan ekipler, aracın İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde olduğunu belirledi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli çalışan ekipler, Serdar E’nin cansız bedenini aracının bagajında battaniyeye sarılı tabancayla vurulmuş halde buldu.

Durdurulan otomobili kullanan şüpheli Ahmet Burak D. (41) ekiplerce gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki ifadesinde Bursa’nın Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi’nde arkadaşı Murat Kutlu’yu (39) ve köpeğini de 3 gün önce öldürdüğünü itiraf etti.

Söz konusu evde Kutlu’nun da cesedi, tabancayla vurulmuş halde bulundu.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ahmet Burak D, Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Bursa’ya getirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.