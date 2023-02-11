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Bursa ve Eskişehir'de oluşturulan ücretsiz mağazalar depremzedelerin hizmetine sunuldu

Bursa'daki kongre ve kültür merkezi ile Eskişehir'deki düğün salonu, depremzedelerin ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayabileceği mağazalara dönüştürüldü.

11 Şubat 2023 Cumartesi 17:15
Bursa ve Eskişehir'de oluşturulan ücretsiz mağazalar depremzedelerin hizmetine sunuldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nin sergi salonları, Bursa'ya gelen deprem mağdurları için mağaza olarak tanzim edildi.
AFAD'ın kontrolünde afet bölgelerinden başka şehirlere tahliyeler düzenli olarak devam ederken, akrabalarının yanına yerleşmek için Bursa'ya gelen depremzedeler için kongre merkezinin sergi salonları mağaza olarak düzenlendi.
Mağazada gönüllüler tarafından getirilen yeni eşyalar yaş gruplarına ve bedenlerine göre asıldı. Sadece yeni eşyaların yer aldığı mağazaya gelen afetzedeler, giyimden hijyen malzemelerine kadar pek çok ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, büyükşehir, ilçe belediyeleri, kamu kurumları ve gönüllülerle toplam 2 bin 177 personel, 311 araç, 212 iş makinesi ve 7 arama kurtarma köpeği ile deprem bölgesindeki çalışmalara destek verildiği bildirildi.
Depremzede yaşlı kadınlar için kıyafet talebi
Türk Kızılay Eskişehir Şubesi ve gönüllüleri tarafından hizmet binasında bulunan düğün salonu, hayırseverlerin yaptığı bağışlarla depremzedeler için yardım mağazası haline dönüştürüldü.
Türk Kızılay Eskişehir Şube Başkanı Egemen Temizsoy, AA muhabirine, Eskişehir'den giden Kızılay ekibinin, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde görev yaptığı anlattı. 
Kızılay gönüllülerinin depremin ilk saatlerinden itibaren görevleri başında olduğunu anlatan Temizsoy, şunları kaydetti: 
"Bugüne kadar içerisinde gıda, giyim, ihtiyaç malzemesi ile arama ve kurtarmada kullanılacak aletleri taşıyan 12 tır deprem bölgesine gitti. Eskişehir halkının ayni ve nakdi yardımları için 5 toplama merkezi oluşturuldu. Bugüne kadar 2 bin 500 ünitenin üzerinde kan bağışı yapıldı. Vatandaşların getirdiği kullanılmamış giyim malzemelerinin tasnifini yaparak hizmet binamızın üst katında bulunan düğün salonunu depremzede yardım merkezi olarak kullanmaya başladık. Eskişehir'e gelen kayıtlı depremzedeler buradan ihtiyaçlarını temin edebilecek."
Kızılay gönüllüsü Gülay Güneş ise merkez binada bulunan düğün salonunu hızlı bir organizasyonla 4 saatte mağaza haline getirdiklerini aktardı.
Kızılay gönüllüsü Esra Ör de merkezde çocuklar ve kadınlar için de gerekli tüm giyim malzemelerinin bulunduğunu kaydederek, yardım kolilerinden çıkan notların kendilerini hüzünlendirdiğini belirtti.
Küçük çocukların oyuncuklarını depremzede arkadaşları için merkeze getirdiği anlatan Ör, yaşlı depremzede kadınlar için kışlık giyim malzemelerine ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BursaEskişehirDepremDepremzedeMağaza
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