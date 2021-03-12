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Bursa Uludağ Üniversitesi sanayi işbirliğine bir imza daha

12 Mart 2021 Cuma 16:12
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Bursa Uludağ Üniversitesi sanayi işbirliğine bir imza daha

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı işbirliği anlaşmalarına devam ediyor. Bursa’nın önde gelen firmalarından Isışah ile gerçekleştirilen protokol ile 3 doktora öğrencisi için yeni bir bilimsel çalışma alanı hazırlanmış oldu.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Isışah Ar-Ge Makina Elektrik Elektronik Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin arasında imzalanan protokol ile 3 doktora öğrencisi firma bünyesinde yürütülecek projelerde görev alabilecek. Anlaşmanın içeriğine göre; doktora eğitimleri boyunca aylık 4 bin 500 TL maaş alacak olan öğrenciler, mezuniyetlerinin ardından 3 yıl daha firma bünyesinde çalışma imkânına sahip olacak.

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ HER ANLAMDA GELİŞECEK

Protokol imza töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, TÜBİTAK’ın hayata geçirdiği 2244 Sanayi Doktora Programı’na üniversite olarak büyük bir önem verdiklerinin altını çizdi. Projenin ülke ve kent ekonomisine katkılar sağlayacağına inandıklarını aktaran Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Doktora seviyesine gelmiş, araştırma-geliştirme ve inovasyon konusunda birikime sahip olmuş genç arkadaşlarımız firmalardaki üretime çok ciddi katkılar sağlayacaktır. Bundan da ülkemiz, firmalarımız ve üniversitelerimiz kazançlı çıkıyor. 2021 yılında yeni bir çağrının açılacağını ve doktora öğrencilerinin iş dünyasının içerisine girerek proje üretmeye başlayacaklarını düşünüyoruz. Öte yandan program sayesinde oluşturulan işbirlikleri diğer konularda da üniversite ve iş dünyasını yakınlaştıracaktır. Fikir alışverişlerimiz artacaktır. Nihayetinde hepimiz kazançlı çıkacağız. Destekleri ve işbirlikleri için tüm sanayicilerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz” diye konuştu.

ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİ İLE DAHA ÖZEL PROJELERE İMZA ATACAĞIZ. Isışah Ar-Ge Makina Elektrik Elektronik Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin ise firma olarak Ar-Ge’ye ve inovasyona büyük bir önem verdiklerini söyledi. 37 yılı aşkın bir süredir sektörün içerisinde yer aldığını vurgulayan Mehmet Şahin; “Bugünlerimize sürekli Ar-Ge yaparak geldik. Ancak resmi bir Ar-Ge değildi. Her zaman yeni ürün geliştirme ve farklılık peşinde koştuk. İthal ürünleri içeride üretmeye ve ithalatı azaltmaya yönelik çalışmalar yaptık. İnşallah üniversitemizin desteği ile bundan çok daha kaliteli ve özel projelere imza atacağız. Hepimize hayırlı olsun dedi.

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Bursa Uludağ Üniversitesi Sanayi Işbirliğine Bir Imza Daha
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