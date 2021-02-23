Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1531
ALTIN
409.690
DOLAR
7.0333
STERLİN
9.9332
EURO
8.5489
Adalet Bakanlığı 237 sözleşmeli personel alacak
Adalet Bakanlığı 237 sözleşmeli...
Sinop İl Özel İdaresi 10 yıllığına otel kiralıyor
Sinop İl Özel İdaresi...
Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden taşınmaz satış ve kiralama ihale ilanı
Niğde Çevre ve Şehircilik...
Kırıkkale'de 136 adet arsa ihaleyle satışa sunuluyor
Kırıkkale'de 136 adet arsa...
Mülakatla 50 işçi alınacak
Mülakatla 50 işçi alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bursa Mudanya Evciler Göleti Projesi başlıyor

23 Şubat 2021 Salı 12:50
21 Okunma
Bursa Mudanya Evciler Göleti Projesi başlıyor

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Uzun yıllardır sonuca bağlanmayan Evciler Göleti ve Sulama Projesi ile ilgili olarak, AK Parti Mudanya İlçe Başkanı İnci Söğütlü, Mahalle Muhtarı ve Köy halkı ile görüşerek konuyu AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'a iletti. Işık, projeyi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bütçeye alınmasını sağladı.

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Mudanya Evciler Göleti ve Sulama Projesi Yapımı için proje ihale onaylarını aldıklarını, DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkılması için gerekli talimatların verildiğini belirtilerek, "Nasipse bu ay sonu proje ihalelerine çıkılarak hemşerilerimizin talepleri doğrultusunda çalışmalarımıza başlamış olacağız" dedi.

Çiftçilerin en önemli ihtiyacının sulama olduğunu belirten Ak Parti Mudanya İlçe Başkanı İnci Söğütlü ise, "Mudanya'mız için tarım çok önemli. Biz de Mudanyalı çiftçilerimiz için canla başla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milletvekilimiz Zafer Işık'ın bu konuda bize destekleri çok büyük. Geçtiğimiz günlerde zeytinlerdeki don hasarıyla ilgili çiftçilerimizle, muhtarlarımızla ve yetkiliklilerimizle görüşmeler gerçekleştirmiştik. Konuyu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye İleterek çiftçilerimize müjdeyi vermişti. Çok kıymetli Milletvekilimiz bugün çiftçilerimize bir müjde daha verdi. Çok uzun süredir çözülemeyen bir konuyu da çözerek Mudanya Evciler Göleti ve Sulama Projesi için ihalenin en kısa sürede başlayacağını belirtti. Mudanya'mıza destekleri için vekilimize çok teşekkür ediyorum. Tüm hemşerilerimizin içi rahat olsun. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, milletvekillerimiz ve tüm yetkililerimizle birlikte daima çiftçilerimizin yanındayız" diye konuştu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Bursa Mudanya Evciler Göleti Projesi Başlıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'nin en soğuk ilçesi Çaldıran; eksi 26,9 derece
Türkiye'nin en soğuk ilçesi Çaldıran; eksi 26,9 derece
Bursa 1 Mart’ta Normalleşecek mi? Resmi Açıklama geldi…
Bursa 1 Mart’ta Normalleşecek mi? Resmi Açıklama geldi…
Ağrı: Eksi 19 derece
Ağrı: Eksi 19 derece
Ordu Valisi Sonel: Vakaların kaynağı hane ve iş yeri temaslı
Ordu Valisi Sonel: Vakaların kaynağı hane ve iş yeri temaslı
ZEYTİNDE BÜYÜK HİLE!
ZEYTİNDE BÜYÜK HİLE!
'Bu çocuklar sadece benim değil, Türkiye’nin şehitleri'
'Bu çocuklar sadece benim değil, Türkiye’nin şehitleri'
Çobanların bulduğu mağara koruma altına alındı
Çobanların bulduğu mağara koruma altına alındı
'İhtiyaç Evi'nde kıyafetler ücretsiz
'İhtiyaç Evi'nde kıyafetler ücretsiz
Rize'de kentsel dönüşüm başladı, kiralar ikiye katlandı
Rize'de kentsel dönüşüm başladı, kiralar ikiye katlandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma