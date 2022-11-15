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Bursa- İstanbul seferlerini yapan deniz otobüslerinde bomba araması yapıldı

BURSA Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan, 'Bursa ile istanbul arasında çalışan deniz otobüslerinde bomba var' yönündeki ihbar, polisi harekete geçirdi. Deniz otobüslerinde yapılan aramalarda bomba ya da herhangi bir tehlike oluşturacak materyale ulaşılamazken, ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

15 Kasım 2022 Salı 00:12
Bursa- İstanbul seferlerini yapan deniz otobüslerinde bomba araması yapıldı

Bursa'da bu akşam saatlerinde polis ihbar hattına yapılan, 'Bursa ile İstanbul arasında çalışan deniz otobüslerinde bomba var’ ihbarı, polisi alarma geçirdi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa'dan ve İstanbul'dan hareket eden deniz otobüslerinde arama yaptırdı. Bursa'dan akşam saatlerinde İstanbul'a gitmek üzere hareket eden deniz otobüsü ise yapılan ihbar üzerine Yalova'nın Armutlu ilçesindeki iskeleye yanaştırıldı. Polislerin uyarısından sonra yolcular indirilirken, deniz otobüsünde yapılan aramada bomba ya da herhangi bir olumsuzluğa rastanılmadı. Aramalar tamamlandıktan sonra yolcular Mudanya'ya geri getirildi.

VALİ CANPOLAT: İHBARI YAPAN KİŞİYİ ARAŞTIRIYORUZ 

DHA'nın konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Akşam saatlerinde Bursa 155 Acil Çağrı Merkezine ihbar yapıldı. İhbarda, Bursa-İstarbul, İstanbul- Bursa arasında sefer yapan deniz otobüslerinde boma ihbarı yapıldı. Hemen tedbirlerimizi aldık. Bu hatlarda çalışan deniz otobüslerinde arama yaptırdık. Armutlu açıklarındaki deniz otobüsünü bu ilçenin limanına çektirdik. Aramada sonuç çıkmadı. Deniz otobüsü yolcularla Mudanya'ya geldi. İhbarın asılsız olduğu anlaşıldı. İhbarı yapan kişiyi araştırıyoruz" dedi. 

DHA

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Bursa İstanbulDeniz OtobüsüBombaIhbarAramaPolis
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