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Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı

BURSA'da, dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, 17,5 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 60 hektarlık alan zarar gördü.

02 Nisan 2022 Cumartesi 10:13
Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Osmangazi ilçesi Güneybudaklar Mahallesi'nde, dün saat 12.30 sıralarında bir kişinin bahçesindeki otları temizlemek için yaktığı ateş, ormana sıçradı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı, Soğukpınar ve Karaislah mahallelerine kadar ilerledi. İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi, Keles, Harmancık ve Osmangazi belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 22 arasöz, 14 tanker, 1 loder, 1 grayder, 5 dozer, 10 ilk müdahale aracı ve 90 personelle müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, bugün saat 06.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bursa Valisi Yakup Canbolat, yangından yaklaşık 60 hektarlık alanın etkilendiğini açıkladı. 

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaOsmangaziOrmanYangınİtfaiye
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