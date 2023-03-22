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Bursa'daki barajlarda 80 gün yetecek içme suyu var

Bursa Valisi Yakup Canbolat, kentteki barajlarda 80 günlük ihtiyacı karşılayacak rezervin bulunduğunu söyledi.

22 Mart 2023 Çarşamba 14:19
Bursa'daki barajlarda 80 gün yetecek içme suyu var
Bursa

Bursa Teknik Üniversitesince (BTÜ) "22 Mart Dünya Su Günü" etkinlikleri kapsamında Mimar Sinan Yerleşkesi'nde "İklim Değişikliği ve Doğal Afetler" başlıklı konferans düzenlendi.

Vali Canbolat, konferansın açılış oturumunda, dünya genelinde sel, fırtına, hortum, deprem, heyelan, orman yangını, kuraklık gibi doğal afetlerde ciddi artışlar yaşandığı, bunun en önemli etkenlerinden birinin iklim değişikliği olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütünün son 50 yılı kapsayan araştırmasına göre 1970'ten bu yana iklim koşullarından kaynaklanan afetlerin sayısının 5 kat arttığını belirten Canbolat, bu olaylarda 2 milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve en son can kaybının da kuraklık nedeniyle yaşandığının ortaya konulduğunu dile getirdi.

Aşırı yağış ve şiddetli rüzgarların yol açtığı felaketlerdeki artışlara değinen Canbolat, Türkiye'de depremler başta olmak üzere heyelan, su baskını, erozyon, kaya ve çığ düşmesi, kuraklık gibi olayların yaşandığını vurguladı.

Meteorolojik verilere göre birkaç il dışında yurt genelinde aşırı kuraklığın etkili olduğuna dikkati çeken Canbolat, şu bilgileri verdi:

"Bursa'nın su ihtiyacının yüzde 85'i Nilüfer ve Doğancı barajlarından, yüzde 15'i de durağan kaynaklardan sağlanmaktadır. Barajların yıllık su kapasitesine baktığımızda Nilüfer Barajı'nın 60 milyon, Doğancı Barajı'nın da 125 milyon metreküp olduğunu biliyoruz. Bursa'da günlük 425 bin metreküp su tüketilmektedir. İçme suyu barajlarımızdaki doluluk oranı dikkate alındığında ve barajlara herhangi bir su girişi olmaması durumunda Bursa'nın bugün itibarıyla 80 günlük ihtiyacını karşılayacak su rezervi bulunmaktadır."

Canbolat, Büyükşehir Belediyesince Çınarcık Barajı'nın da devreye alınmasıyla Bursa'nın içme suyu ihtiyacının kesintisiz olarak 2050'ye kadar karşılanacağının öngörüldüğünü sözlerine ekledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise Bursa'ya bu sene düşen yağış miktarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 azalmanın söz konusu olduğunu belirtti.

Buna rağmen su kesintisi yapmadıklarını aktaran Aktaş, her kurum ve kuruluşun, herkesin suyu tasarruflu kullanma noktasında üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade etti.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Tosun'un da katılımcılara hitap ettiği konferans, akademisyenlerin sunumlarıyla gün boyu sürecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
BursaBarajDoluluk Oranı
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