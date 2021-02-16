Bursa'da yoğun kar yağışı nedeniyle seralar çöktü

BURSA - Bursa’da 3 gündür devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İnegöl ilçesinde de Çeltikçi, Kıran ve Kayapınar mahallelerindeki bazı seralar, yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Üzerlerinde yaklaşık 1 metre kalınlığında kar biriken seraların çökmesiyle ürünler zarar gördü.



Çeltikçi Mahallesi’nde serası çöken çiftçi Ümit İpek, “Kardan dolayı seralarımız çöktü. 7 bin 500 metrekare alanda marul ekimi yapıyoruz. 800 bin TL zararım var. Sigortamız var, TARSİM’in yapması gerekeni bekliyoruz. Ama burayı ayağa kaldırmamız lazım. Büyük seralar kar yükünü kaldıramadı. Kar yağışı bir gün daha devam ederse tüm seralar yıkılabilir” ifadelerini kullandı.



Bölgedeki çiftçilerin yaklaşık 3 milyon TL zararı olduğunu ifade eden İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, “Gördüğünüz gibi seralar çökmüş durumda. Kıran, Kayapınar ve Çeltikçi mahallerimizde de seralar çöktü. Önemli olan burada çiftçinin mağdur olmaması. Biran önce çiftçimizi ayağa kaldırmamız lazım” dedi.