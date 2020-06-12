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Bursa'da, yağmur bulutu manzarası

Bursa’nın Karacabey ilçesinde sağanak etkili olurken, yağmur bulutları, görsel güzellik oluşturdu.

12 Haziran 2020 Cuma 11:49
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Bursa'da, yağmur bulutu manzarası

BURSA - Karacabey'de dün akşam başlayan şiddetli yağış, bugün de aralıklarla sürdü. Gökyüzündeki bölgesel yağmur bulutları ise görsel güzellik oluşturdu. Fotoğraflanan anlarda, yalnızca bir bölgede yağan yağmur ise görenleri şaşırttı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaYağmur BulutuManzara
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