Bursa'da, yağmur bulutu manzarası

BURSA - Karacabey'de dün akşam başlayan şiddetli yağış, bugün de aralıklarla sürdü. Gökyüzündeki bölgesel yağmur bulutları ise görsel güzellik oluşturdu. Fotoğraflanan anlarda, yalnızca bir bölgede yağan yağmur ise görenleri şaşırttı.