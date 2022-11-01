Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.083,82
ALTIN
990,53
DOLAR
18,62
STERLİN
21,43
EURO
18,44
Denizli Büyükşehir Belediyesi akaryakıt ve servis istasyonu alanını ihaleyle satacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi akaryakıt...
Selçuklu Belediyesi'nden arsa satış ihalesi
Selçuklu Belediyesi'nden arsa satış...
Giresun Üniversitesi Rektörlüğü 30 Öğretim Üyesi alacak
Giresun Üniversitesi Rektörlüğü 30...
Ege Üniversitesi 113 Öğretim Üyesi alacak
Ege Üniversitesi 113 Öğretim...
Metro hattındaki ticari alanlar kiraya verilecek
Metro hattındaki ticari alanlar...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın

BURSA'da Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

01 Kasım 2022 Salı 21:49
Bursa'da tekstil fabrikasında yangın

Yangın, saat 19.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Fabrika çalışanları tahliye edilirken, itfaiye ekipleri alevlerin söndürülmesi için çalışma başlattı. Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrika yakınında bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yatılı yurdunda kalan 99 öğrenci de tedbir amaçlı tahliye edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da olay yerine giderek çalışmaları yakından takip ediyor.

ÇEVRE İLLERDEN TAKVİYE EKİPLER VE TOMA'LAR SEVK EDİLDİ

Bursa'da, tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, alevlerin depo bölümüne sıçramasıyla büyüdü. Alevlerin büyümesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait ekipler ile İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TOMA’lar da sevk edildi. Çevre illerden de bölgeye takviye ekipler istendi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, Vali Yakup Canbolat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da çalışmaları yerinde takip ediyor.

Yangının çıktığı fabrika dronla havadan da görüntülendi. 

VALİ CANBOLAT: FABRİKANIN TAMAMI YANDI

Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangına çok sayıda ekip ile müdahale edilirken, çalışmaları yerinde takip eden Vali Yakup Canbolat, yangının ilk etapta kontrol altına alındığını, ancak daha sonra alevlerin büyüdüğünü söyledi. Fabrikanın tamamen yandığını belirten Canbolat, şunları kaydetti:

"Saat 19.00 civarı Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan tekstil fabrikamızda yangın çıktı. Önce kontrol altına alındı fakat daha sonra tekrar alevlerin büyümesiyle birlikte maalesef ki bütün fabrikayı kaplayan bir yangına dönüştü. Biz de birkaç saattir burada yangını takip ediyoruz. İlimizdeki Büyükşehir Belediyemizin, ilçe belediyelerimizin, AFAD’ın, Orman Bölge Müdürlüğü’nün, emniyetin bütün imkanlarını buraya seferber ettik. TOMA’lar dahil. Çevre illerden de takviye ekipleri istedik. Müdahale yapılıyor. İnşallah kısa zamanda kontrol altına alacağımızı düşünmekteyiz. Fabrikanın tamamı yandı. Fabrika sahiplerinin ifadesi, içeride herhangi bir kişinin kalmadığı, bütün çalışanların tahliye edildiğine dair bize bilgi verdiler. Burada ilk amacımız çevre fabrikalara yayılmamaları konusunda her türlü gayreti sarf edip, yangını kontrol altına alıp söndürmek."

'ÖĞRENCİLERİMİZİ BAŞKA PANSİYONLARA TAHLİYE ETTİK'

Vali Canbolat, fabrikanın yakınında bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yatılı yurdunda kalan öğrencilerin tamamının tedbir amaçlı tahliye edildiğini söyleyerek, "Herhangi bir olumsuzluk yok ama bir olumsuzluk yaşanabilir endişesi ile bütün öğrencilerimizi oradan başka pansiyonlara tahliye ettik. Tamamını sağlıklı bir şekilde tahliye ettik. Öğrencilerimiz de herhangi bir problemimiz yok" dedi. 

10 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'da, dün saat 19.00 sıralarında bir tekstil fabrikasında çıkan yangına, çok sayıda itfaiye personeli ile müdahale edildi. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Eskişehir ve Bilecik'ten itfaiye ekiplerinin sevk edildiği yangın, yaklaşık 10 saatlik müdahalenin ardından civardaki fabrikalara sıçramadan kontrol altına alınırken, 12 kişinin dumandan etkilendiği belirlendi. Çeşitli hastanelere kaldırılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin, soğutma çalışmaları sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
NilüferBursaTekstilFabrikaYangınİtfaiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DAG'ın aynaları yerleştiriliyor
DAG'ın aynaları yerleştiriliyor
Diş hekimi kliniğinde FETÖ toplantısında 8 tutuklama 
Diş hekimi kliniğinde FETÖ toplantısında 8 tutuklama 
İzmir'de sahte içki operasyonu
İzmir'de sahte içki operasyonu
Aksaray'da 10 metre derinliğinde obruk oluştu
Aksaray'da 10 metre derinliğinde obruk oluştu
2 işçinin öldüğü kaçak ocağın sahibine indirimle 6 yıl 8 ay hapis  
2 işçinin öldüğü kaçak ocağın sahibine indirimle 6 yıl 8 ay hapis  
Bakan Soylu, Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu yönetti; 130 gözaltı
Bakan Soylu, Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu yönetti; 130 gözaltı
İzmir'de 78 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir'de 78 kaçak göçmen kurtarıldı
Mevlüde Genç'in cenazesi Türkiye'ye getirildi
Mevlüde Genç'in cenazesi Türkiye'ye getirildi
Kazdağları’nda orman yangını
Kazdağları’nda orman yangını

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول