Bursa'da tekstil fabrikasında yangın

Yangın, saat 19.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Fabrika çalışanları tahliye edilirken, itfaiye ekipleri alevlerin söndürülmesi için çalışma başlattı. Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrika yakınında bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yatılı yurdunda kalan 99 öğrenci de tedbir amaçlı tahliye edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da olay yerine giderek çalışmaları yakından takip ediyor.

ÇEVRE İLLERDEN TAKVİYE EKİPLER VE TOMA'LAR SEVK EDİLDİ

Bursa'da, tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, alevlerin depo bölümüne sıçramasıyla büyüdü. Alevlerin büyümesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait ekipler ile İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TOMA’lar da sevk edildi. Çevre illerden de bölgeye takviye ekipler istendi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, Vali Yakup Canbolat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da çalışmaları yerinde takip ediyor.

Yangının çıktığı fabrika dronla havadan da görüntülendi.

VALİ CANBOLAT: FABRİKANIN TAMAMI YANDI

Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangına çok sayıda ekip ile müdahale edilirken, çalışmaları yerinde takip eden Vali Yakup Canbolat, yangının ilk etapta kontrol altına alındığını, ancak daha sonra alevlerin büyüdüğünü söyledi. Fabrikanın tamamen yandığını belirten Canbolat, şunları kaydetti:

"Saat 19.00 civarı Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan tekstil fabrikamızda yangın çıktı. Önce kontrol altına alındı fakat daha sonra tekrar alevlerin büyümesiyle birlikte maalesef ki bütün fabrikayı kaplayan bir yangına dönüştü. Biz de birkaç saattir burada yangını takip ediyoruz. İlimizdeki Büyükşehir Belediyemizin, ilçe belediyelerimizin, AFAD’ın, Orman Bölge Müdürlüğü’nün, emniyetin bütün imkanlarını buraya seferber ettik. TOMA’lar dahil. Çevre illerden de takviye ekipleri istedik. Müdahale yapılıyor. İnşallah kısa zamanda kontrol altına alacağımızı düşünmekteyiz. Fabrikanın tamamı yandı. Fabrika sahiplerinin ifadesi, içeride herhangi bir kişinin kalmadığı, bütün çalışanların tahliye edildiğine dair bize bilgi verdiler. Burada ilk amacımız çevre fabrikalara yayılmamaları konusunda her türlü gayreti sarf edip, yangını kontrol altına alıp söndürmek."

'ÖĞRENCİLERİMİZİ BAŞKA PANSİYONLARA TAHLİYE ETTİK'

Vali Canbolat, fabrikanın yakınında bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yatılı yurdunda kalan öğrencilerin tamamının tedbir amaçlı tahliye edildiğini söyleyerek, "Herhangi bir olumsuzluk yok ama bir olumsuzluk yaşanabilir endişesi ile bütün öğrencilerimizi oradan başka pansiyonlara tahliye ettik. Tamamını sağlıklı bir şekilde tahliye ettik. Öğrencilerimiz de herhangi bir problemimiz yok" dedi.

10 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'da, dün saat 19.00 sıralarında bir tekstil fabrikasında çıkan yangına, çok sayıda itfaiye personeli ile müdahale edildi. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Eskişehir ve Bilecik'ten itfaiye ekiplerinin sevk edildiği yangın, yaklaşık 10 saatlik müdahalenin ardından civardaki fabrikalara sıçramadan kontrol altına alınırken, 12 kişinin dumandan etkilendiği belirlendi. Çeşitli hastanelere kaldırılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin, soğutma çalışmaları sürüyor.