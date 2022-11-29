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Bursa'da Tarkan'ın akrabasının karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu savrulan otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü Kahraman Kepenek’in (48) hayatını kaybettiği kazada ünlü sanatçı Tarkan'ın akrabası olduğu öğrenilen Halis Tevetoğlu ile birlikte 3 kişi yaralandı.

29 Kasım 2022 Salı 03:17
Bursa'da Tarkan'ın akrabasının karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kaza saat 23.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu, Orhangazi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Bursa’dan İstanbul istikametine seyir halinde olan ve ünlü sanatçı Tarkan Tevetoğlu’nun akrabası olduğu öğrenilen Halis Tevetoğlu (44) yönetimindeki 34 EGY 179 plakalı otomobil, iddiaya göre önünde giderken kontrolden çıkınca savrulan Kahraman Kepenek yönetimindeki 34 TC 3120 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada Halis Tevetoğlu’nun yanı sıra aynı araçta bulunan Uğur Ruşen Doğan (40) ve Serdar Kara (33) ile diğer otomobilin sürücüsü Kahraman Kepenek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve durumu ağır olan Kahraman Kepenek, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlattı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaOrhangaziKazaTrafik Kazası
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