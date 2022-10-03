Bursa'da talaş makinesine düşen işçi hayatını kaybetti 

Olay, saat 23.00 sıralarında Hamzabey Mahallesi, İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Orman ürünleri fabrikasında çalışan işçi Çağdaş Tükenmez, talaş makinesini kullandığı sırada dengesini kaybederek içine düştü. Durumu gören çalışma arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tükenmez'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekiplerince makineden çıkartılan Çağdaş Tükenmez'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.