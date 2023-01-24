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Bursa'da silahla başından vurulan kadın ağır yaralandı

Bursa'da erkek arkadaşı tarafından başından tabancayla vurularak ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

24 Ocak 2023 Salı 04:31
Bursa'da silahla başından vurulan kadın ağır yaralandı

Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Çatal Sokak'taki bir evde ikamet eden Nurten İ. (41), işten eve döndüğü sırada kendisini takip eden erkek arkadaşı İ.A. (46) ile sokakta karşılaştı.
Nurten İ. ile İ.A. burada henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.A. yanındaki tabancayla Nurten İ'yi başından vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.
Silah seslerini duyan kadının kızı ile komşuları polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
Ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken polis ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu.
Olay yerinden kaçan şüpheli de kısa süre sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BursaOsmangaziSırameşelerKadınŞiddetYARALAMASilah
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