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Bursa'da sahte içki zehirlenmesinde ölü sayısı 4'e çıktı

BURSA'da sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılanlardan Fuat İşcen (49) de hayatını kaybetti. Ölü sayısı 4’e çıkarken, 10 kişinin tedavileri sürüyor.

16 Kasım 2022 Çarşamba 09:51
Bursa'da sahte içki zehirlenmesinde ölü sayısı 4'e çıktı

Yıldırım ilçesinde önceki gece sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan Şakir Çelik (56), Erol Oktay (56), Necip Cece, Fuat İşcen, Kamil Cihat İ. (51), Murat K. (56), Bülent D. (44), Ramazan Ç. (48), Fatih U., Suriyeli Basem M., Celal T., Erhan S., M.A. ve M.A. ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma ve Çekirge Devlet hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan 14 kişiden Şakir Çelik, Erol Oktay v Necip Cece yaşamını yitirdi. Fuat İşcen de bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Tedavileri süren 10 kişiden 3’ünün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zehirlenen kişilerin, sahte içkiyi hastanede tedavi gören Fuat İşcen ve ağabeyi Kamil Cihat İ. ile Raif Aytaç’tan (45) aldıklarını tespit etti. Metil alkolü ise Oktay Yüce (43) isimli şüphelinin İzmir’den Bursa’ya kargo ile gönderdiği belirlendi. Gözaltına alınan Aytaç ve Yüce, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaAlkolIçkiSahte IçkiZehirlenme
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