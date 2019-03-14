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Bursa'da PTT şubesinde silahlı soygun

Bursa'da PTT şubesine silahıyla giren kimliği belirsiz kişi, kasadaki 3 bin TL'yi alarak kaçtı. Soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da PTT şubesinde silahlı soygun

Bursa'da PTT şubesine silahıyla giren kimliği belirsiz kişi, kasadaki 3 bin TL'yi alarak kaçtı. Soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı.

14 Mart 2019 Perşembe 11:30
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Bursa'da PTT şubesinde silahlı soygun

BURSA - Olay, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi’nde Ankara yolu üzerinde bulunan PTT şubesinde meydana geldi. Kapüşonlu giysisiyle kendini gizlemeye çalışan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, elindeki silah ile birlikte soygun girişiminde bulundu. Buradaki görevlinden yere yatmasını isteyen silahlı kişi, kasadaki 3 bin TL’yi alıp, kaçtı. Görevlinin durumu polis ekiplerine haber vermesi üzerine, şubeye çok sayıda ekip sevk edildi. Görevli, polis ekiplerine verdiği ifadede, "Silahla içeriye girererek, yere yat kafanı kaldırma dedi ve küfretti. Sonrasında paraları alıp yaya olarak kaçtı" dedi. Soygun anı güvenlik kamerasına yansırken silahlı saldırganın yakalanmasına çalışılıyor. 

DHA

Son Güncelleme: 14.03.2019 11:33
Anahtar Kelimeler:
Silahlı SoygunPTTBursa
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