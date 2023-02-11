Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.505,34
ALTIN
1.128,82
DOLAR
18,84
STERLİN
22,72
EURO
20,12
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 57 Akademik Personel alıyor
Jandarma ve Sahil Güvenlik...
Yozgat Bozok Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor
Yozgat Bozok Üniversitesi Sözleşmeli...
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar...
İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü 109 Sözleşmeli Personel alıyor
İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü 109...
Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi alacak
Diş Hekimliği Fakültesi Dr....
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bursa'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

11 Şubat 2023 Cumartesi 17:05
Bursa'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Suat Güven'in (35) kullandığı 16 KD 234 otomobil, Karacabey-Boğaz yolu kırsal Kulakpınar Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen Mehmet Sabır İ. idaresindeki 06 KNE 76 plakalı minibüsle  çarpıştı.
Kaza sonrası otomobilde yangın çıktı. 
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
İtfaiye ekipleri, araçtaki yangını kısa sürede söndürdü.
Kazada, sürücü Güven ile otomobildeki Halil Arman (73) ve Bekir Uzun (60) olay yerinde hayatını kaybetti.
Minibüs şoförü Mehmet Sabır İ. ile araçtaki Zafer F, Alim İ, Tuncay T, Adnan K, Kaan İ. ve Oktay İ. yaralandı.
Cenazeler, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Karacabey Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılardan 4'ü Karacabey Devlet Hastanesi, 3'ü de Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BursaKaracabeyKazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tekirdağ'dan deprem bölgesine trenle yardım malzemesi yüklü 18 konteyner gönderildi
Tekirdağ'dan deprem bölgesine trenle yardım malzemesi yüklü 18 konteyner gönderildi
Doğu Anadolu'dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor
Doğu Anadolu'dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor
Bursa ve Eskişehir'de oluşturulan ücretsiz mağazalar depremzedelerin hizmetine sunuldu
Bursa ve Eskişehir'de oluşturulan ücretsiz mağazalar depremzedelerin hizmetine sunuldu
Depremde hayatını kaybeden polis memuru ile kızının cenazeleri Edirne'de toprağa verildi
Depremde hayatını kaybeden polis memuru ile kızının cenazeleri Edirne'de toprağa verildi
Bitlis'te kadınlar depremzedeler için battaniye, atkı ve bere üretiyor
Bitlis'te kadınlar depremzedeler için battaniye, atkı ve bere üretiyor
Hatay'da deprem nedeniyle çöken otelde şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı
Hatay'da deprem nedeniyle çöken otelde şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı
"Asrın felaketi" Hatay'ın tarihini de yıktı
"Asrın felaketi" Hatay'ın tarihini de yıktı
Afetzedelerin Antalya'ya tahliyesi, kentten de deprem bölgesine yardımlar sürüyor
Afetzedelerin Antalya'ya tahliyesi, kentten de deprem bölgesine yardımlar sürüyor
Malatya'da 83 yaşındaki kadın enkazdan 124,5 saat sonra kurtarıldı
Malatya'da 83 yaşındaki kadın enkazdan 124,5 saat sonra kurtarıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi