Bursa'da lodos ve sağanak çilek seralarını vurdu

BURSA’nın İnegöl ilçesinde iki gündür etkili olan lodos ve sağanak nedeniyle çilek seraları zarar gördü. Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Satılmış, 5 bin dönüm tarlada zarar gören seralar nedeniyle yaklaşık 10 milyon TL zararın olduğunu söyledi.



İnegöl’de iki gündür etkili olan lodos ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Lodos ve sağanak nedeniyle bazı evlerin çatıları uçarken, ağaçlar da yerinden söküldü. Dün akşam yüksek kesimlerde etkisini artıran lodos, ilçedeki en büyük zararı kırsal Kurşunlu Mahallesi’ndeki çilek üreticilerine verdi. Lodos ve sağanak nedeniyle çilek seraları yıkıldı. Yaklaşık 5 bin dönümlük tarlaya kurulan seraların yıkılması nedeniyle üreticiler tarladaki çilekleri toplamaya başladı. Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Satılmış, bölgedeki çiftçilerin toplam 10 milyon TL zararının olduğunu söyledi.



'CİDDİ ZARARA UĞRADIK'



Kurşunlu Mahallesi'nde çilek üreticiliği yapan ve aynı zamanda Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Satılmış, “Dün akşam çıkan lodosla birlikte Kurşunlu’daki bütün seralarımız heba olmuş durumda. Yaklaşık 7 bin dönüm alanın 5 bin dönümü Kurşunlu’da sera olarak bulunmaktadır. Bu seralarımızın tamamı bu lodosla birlikte toz duman oldu. Ne naylon kaldı ne demir kaldı. Kurşunlu’da 10 milyon lira zararımız var. Artı bir de gece yağmur yağacak ve akabinde 3-5 gün boyunca gece hava sıcaklığı eksiye düşeceği için üründen de zarar edeceğiz. Bu da aylık 1 milyon lira üretim zararı demek. Kurşunlu’daki çilek üreticileri olarak ciddi bir zarar uğradık. Bu durumu yetkililere bildirmek istedik. İnşallah bir şeyler düşünülür. Çilek üreticileri olarak zor durumdayız. Yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.

