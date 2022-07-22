Bursa'da, havadan ve karadan 'ormanlar yanmasın' devriyesi

Ormanlara girişin 19 Temmuz-31 Ağustos tarihlerinde yasaklanmasının ardından havaların ısınması ve rüzgarı dikkate alan Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, olası yangınlara zamanında müdahale için alarma geçti. Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 266 personel ve 566 gönüllü, 221 araç ile gün boyu devriye gezerken helikopterler ise ormanda belirli aralıklarla havadan denetliyor. Yangınların önlenmesi için ormanda kurulan kulelerde görevli personel ise her 30 dakikada yönetim merkezine durum raporu veriyor.

BROŞÜR DE DAĞITILIYOR

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ayrıca pazar yerleri, kahvehaneler ve alışveriş merkezlerinde yangınları önleyici davranışları anlatan bilgilendirici broşür dağıtıp, camilerin önüne ve yol üzerlerine orman yangınlarının önlenmesi için uyarıcı pankartlar astı. Bu denetimlerin 31 Ağustos'a kadar süreceği açıklandı.

Alınan önlemler kapsamında orman köylerinde yaşayanlar dışında orman ile milli parklara giriş yasaklandı. Böylece, ormanda piknik yapmak, kamp yapmak, ATV, UTV, motosiklet veya arazi aracı ile sportif faaliyette bulunmak, ateş yakmak, resmi tescilli mesire yerlerinde ateşli piknik yapmak, anız yakmak, bahçe temizliği artığı, çöp yakmak yasak: Ayrıca dilek feneri ve havai fişek de kullanılmayacak.