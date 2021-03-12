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Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı: 3 ölü, 21 yaralı

Bursa'nın Kestel ilçesi Barakfakih mevkisinde freni boşalan TIR, önündeki birçok aracı altına alarak sürükledi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yaşanan kaza ile ilgili bilgiler veren Vali Canbolat, 3 kişinin  hayatını kaybettiğini, 9'u ağır 21 kişinin yaralandığını söyledi.

12 Mart 2021 Cuma 18:57
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Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı: 3 ölü, 21 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Kestel ilçesi Barakfakih mevkiinde meydana geldi. Freni boşalan TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle önündeki araçları çarpıp, altına alarak sürükledi. Kazada çok sayıda araç TIR'ın çarpmasıyla demir yığına dönerken, ortaya çıkan görüntü savaş alanını andırdı. TIR ise araçlara çarpmasının ardından güçlükle durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre 20 yaralı, hastanelere sevk edildi. Kazada ayrıca, ölülerin de bulunduğu öğrenildi.

Vali Canbolat yaptığı açıklamada, "İlk andan itibaren olaya müdahale ettik. Olayın gelişme şeklinin görüntüleri var, sizler de görmüşsünüzdür. Tahminimiz, TIR’ın freninin patlaması sonucu olan bir kaza. Bölgeye hemen itfaiye ekiplerimizi, ambulanslarımızı, polislerimizi, trafik ekiplerimizi, AFAD ekiplerimizi sevk ettik. Olaya müdahale ediyoruz. Maalesef ki ölülerimiz var, yaralılarımız var, yaralı olanların tamamının hastaneye sevkini yaptık. Şu an yol açma ile ilgili gerekli müdahaleyi yapıyoruz. Vefat eden vatandaşlarımız ile ilgili de başsavcımız gelmek üzere, tespitini yaptıktan sonra onları da kaldıracağız. Şu an 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. 21 yaralımız var, bunların 9’u ağır yaralı. Hepimize geçmiş olsun, yaralı vatandaşlarımıza Allah’tan şifa diliyorum, bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde TIR’ın hızla önündeki araçları teker teker ezerek ilerlediği görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaKestelTIRKaza
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