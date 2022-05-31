Bursa'da fabrikada patlama sonrası yangın: 2 ölü, 7 yaralı

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasının talaş siloları ile yağ depolarında, saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı. İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar Bünyamin Hiçyılmaz (25), Müslüm Can (26), Yusuf Usanmaz (26), Sabahattin Eren (26) ve Musa Coşgun (29) olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Hiçyılmaz, buradan Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

VALİ VE BELEDİYE BAŞKANINDAN İNCELEMELE

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alınırken, Vali Yakup Canbolat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Yangında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1’i ağır 5 kişinin de yaralandığını söyleyen Vali Canbolat, “Fabrikada siloların, buhar kazanının olduğu ve ünitelerin olduğu bölümde saat 13.00 gibi patama oldu. İhbar üzerine itfaiye ve AFAD ekiplerimiz müdahale etti. Müdahale sonucunda görüldü ki 1 işçimiz hayatını kaybetti, 5 yaralı var. Bunlardan genel tespit itibarıyla bakıldığı zaman birinin durumu ağır, Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yangın kontrol altına alınmış durumda. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. İçeride başka kişi olma ihtimaline karşı da her türlü araştırma devam ediyor” dedi.

Vali Canbolat, fabrikadaki patlamanın ardından meydana gelen göçükte kalan olup olmadığı yönündeki soruya, “1 kişiyle ilgili tespit yapmaya çalışıyoruz. Kendisine ulaşılamadı. Bugün işte miydi, burada mıydı? Net bir tespit yok ama bölge ile ilgili araştırma sonuna kadar yapılacak. Ona ulaşıncaya kadar burada mı, dışarıda mı, ulaşıncaya kadar çalışmalar devam edecek. Olan yığıntıyla ilgili de itfaiye ve AFAD ekiplerimiz çalışıyor” yanıtını verdi.

Başkan Aktaş da “Vefat eden arkadaşımız, firmanın kadrolu çalışanı değil dışarıdan hizmet aldığı bir firmanın çalışanı. Onların belirli, düzenli geliş gidiş saati yok. Firmanın elemanı olduğu için tam kayıt altında değil. Normal girişi olan kişiler, kadrolu elamanları belli zaten” dedi.

ÖLEN İŞÇİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Öte yandan fabrikadaki patlama ve yangında yaralananların sayısı, 7’ye yükseldi. Emirhan Türköz (20) ile Tolga Bozkurt (27) isimli işçiler de hastaneye başvurarak tedaviye alındı. Patlamada hayatını kaybeden işçinin ise Aydın Toprak olduğu tespit edildi.

ÖLÜ SAYISI 2’YE YÜKSELDİ

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki orman ürünleri fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye çıktı. Fabrikanın talaş silolarında meydana gelen patlama sonrası oluşan göçük altında 1 kişinin kaldığı bilgisi üzerine itfaiye ve AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı. Yaklaşık 2,5 saat sonra aranan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Siyah dumanların ilçe merkezinden de görüldüğü yangına, 14 itfaiye ekibi müdahale etti. 1 saatte kontrol altına alınan yangın bölgesinde, soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.