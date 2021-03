Bursa'da en iyi sözleşmelerden birini 'İnegöl Belediyesi' yaptı

BURSA - İnegöl Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. ‘İnegöl Belediyesi’nin çalışanı her zaman takdire şayandır’ diyerek ekip arkadaşlarının en iyi maaş ve sosyal hakkı alması için sözleşme sürecini en başından bu yana titizlikle takip eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sona gelinen süreç ile birlikte imzalanan sözleşmesinin Bursa bölgesinin en iyi sözleşmelerinden biri olduğunu söyledi. Toplu İş Sözleşmesi İmza Törenine İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri, şirket yetkilileri Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz, sendika temsilcileri ve İnegöl Belediyesi çalışanları katıldı.

EN DÜŞÜK İŞÇİ MAAŞI 3.715 OLDU.

Belediyede çalışan 476 personel için yapılan sözleşme ile İnegöl Belediyesi, personel maaşlarına ortalama % 43 oranında bir iyileştirme yaptı. İmzalanan sözleşme ile birlikte maaşlarda ortalama 1200 TL’ye mukabil eden ücret artışı sağlandı. Böylelikle yeni sözleşme ile birlikte en düşük bekar işçi maaşı 3.715 TL olurken, evli ve çocuklu personel maaşı 3.890 TL, en yüksek personel maaşı da 4.750 TL oldu.

SOSYAL HAKLARDA CİDDİ ARTIŞ.

Toplu İş sözleşmesi ile birlikte özellikle sosyal haklar noktasında önemli artışlar sağlandı. Bayram İkramiyesi toplamda 400 TL, Yakacak ücreti aylık 60 TL, çocuk yardımı aylık 40 TL, yol yardımı günlük 5 TL olarak belirlendi. İnegöl Belediyesi personeline günlük 25 TL yemek ücreti vererek Bursa genelinde en yüksek yemek yardımı yapan belediyesi oldu.

ALPER TABAN SAYESİNDE ALIN TERİ VE AKIL TERİ KAZANMIŞTIR.

Toplu İş Sözleşmesi imza töreninde konuşma yapan Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz, Belediye Başkanı Alper Taban sayesinde belediye işçilerini kazandığını söyledi. Başkan Mustafa Yavuz, Bugün burada Hizmet İş Sendikası ile İnegöl Belediyesi Personel Hizmetleri A.Ş arasında toplu iş sözleşmemiz imzalanacaktır. Bu toplu iş sözleşmesi sürecinde belediye başkanımız ile biz çalışanları karşı karşıya getirmek isteyenler oldu. Biz bu oyuna gelmedik, bugün bu oyunun yıkıldığını gördük. Bu toplu iş sözleşmesi ile Belediye Başkanımız Alper Taban sayesinde belediye işçisi ve emekçisi kazanmıştır. Bugün belediye başkanımız sayesinde alın teri ve akıl teri kazanmıştır. Bugün Alper Taban sayesinde İnegöl Belediyesi işçileri enflasyon karşısında ezdirilmeyerek geleceği teminat altına almıştır dedi. SELAM OLSUN İŞÇİNİN VE EMEKÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRENE . Başkan Mustafa Yavuz konuşmasının devamında, Emek ve alın terimize sahip çıkarak bizlere bu sevinci yaşatan benim çalışanım evine boynu bükük gitmesin, benim çalışanım ailesinin ve çocuklarının karşısında başı öne eğilmesin, benim işçimin yüzü gülerse İnegöl halkının yüzü güler, benim işçim huzurlu ve mutlu olursa İnegöl huzurlu ve mutlu olur diyen bizlere bu sevinci yaşatan sizlere müjde verecek olan belediye başkanımız sayın Alper Taban’a şahsım, yönetimim sendikam ve sizlerin adına teşekkür ediyorum. Yol varsa yürürüz, mesafe varsa aşarız, sorun varsa çözeriz. Selam olsun emeğe, emekçiye hak ettiği değeri verenlere. Selam olsun işçinin ve emekçinin yüzünü güldürenlere. Selam olsun sözünde duranlara. Yeni dönemim ve yeni kazanımların hepinize sağlık, mutluluk, huzur getirmesini temenni ediyorum. İmzalanacak olan toplu iş sözleşmemiz hayırlı ve uğurlu olsun İfadelerine yer verdi.

TÜM ARKADAŞLARIM AİLEMİZİN BİRER PARÇASI. Her bir çalışanın ailenin birer parçası olduğunu vurgulayarak işçisinin sözleşme ile birlikte en iyi hakkı ve maaşı almasını sağlayan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, imza töreninde konuşma yaptı. Başkan Alper Taban, ‘’Bizim için bugün önemli ve heyecanlı bir gün. Bizler temsil ettiğimiz makamın bir taraftan hakkını verme derdi ve mücadelesi ile görevimize devam edeceğiz. Bir taraftan da önümüzde olan tüm işleri en güzel şekilde çözebilmenin heyecanı içerisinde olacağız. Ben samimi dairede bir konuşma yapmak isterim. Burada tüm arkadaşlarım her biri benim ailemin birer parçası, çünkü ne yapıyorsak ne başarıyorsak onlarla birlikte yapıyoruz. Emeklerinin ne kadar büyük olduğunu başta şahsım ve çalışma arkadaşlarım tüm milletimiz şahit oluyor ve görüyor dedi.

ANNE BABA EVLADINI GÖRMEZDEN GELEMEYECEKSE, İŞVEREN DE EKİBİNİ GÖRMEZDEN GELEMEZ.

Başkan Alper Taban, Buradan hareketle ilk toplu sözleşmemiz olan bu sözleşme sürecinde yapılması gereken görüşmeler, işletilmesi gereken süreç yürütüldü. Suhulet ve sağduyu ile çalışma bugüne kadar getirildi. Zaman zaman belki sizlerde böyle bir şeyler duyduk gibi diyerek üzüldüğünüz ya da bundan rahatsız olduğunuz anlar olmuştur. İnsanız etten ve kemikten yaratılmışız. Benim de kulağıma bu minvalde ifadeler geldi. Ben hiçbir zaman bunlara takılmadım Çünkü neden? Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim; nasıl ki bir anne baba evlatlarını görmezden gelemeyecekse bir işveren de aynı şekilde çalışan arkadaşlarını, takımını, ekibini görmezden gelemez dedi.

BİR TAKIM DÜZENLEMELER YAPTIK.

İnegöl Belediyesi’nin Türkiye kadar büyük hedeflere gidebilmesi için toplu iş sözleşmesinde işçinin moral ve motivasyonunu yükseltecek bir takım düzenlemeler yaptıklarını belirten İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ‘’Biz burada kendimize hedefler koymuştuk. Dedik ki İnegöl Belediyesi aynı Türkiye gibi hedefleri olan bir kurum olsun. Peki, bu kiminle mümkün olacak. Tabi ki de sizlerle beraber olacak. Bundan hareketle çalışma arkadaşlarımızın şartlarının iyileştirilmesi, beraberinde orada yaşanan sorun ve problemlerin giderilmesi gibi birtakım konuların bu toplu sözleşmede masaya yatırmak istedik. Bunlar neydi? Kıymetli arkadaşlarım aynı işi yapan ya da benzer işi yapan arkadaşlarımızın aynı zorluk derecesinde çalıştıklarına göre benzer maaşı almaları söz konusu oldu. Yani benimle aynı işi yapan insanın baktığım zaman benden farklı bir maaş alıyorsa bu benim motivasyonumu etkiler. Bunun içerisinde bir takım farklar olabilecektir. Ancak ben şoförüm, sen şoförsün aynı arabalarda çalışıyoruz fakat farklı maaşları alıyoruz. Bu tarz farklılıkları düzenledik. Yine bunun gibi çalışma zorluğu, güçlüğü, temsil edilen makamın sorumluluğu gibi bir takım düzenlemeleri yerine getirmemiz gerekiyordu.’’ dedi.

BAŞIM DİK, ALNIM AK GEZİYORSAM SİZLERİN SAYESİNDEDİR.

Başarıların ekip arkadaşları ile birlikte geldiğini söyleyen Başkan Alper Taban, ‘’Bu konular geçmişte çok masaya yatırılmamış olabilir. Bu toplu sözleşme sayesinde bugün bu duruma bir düzenleme getirebiliyoruz. Kanun bize bu imkânı veriyor. Hatta ben hiç unutmuyorum daha önce arkadaşlarımız bizlere taleplerini iletmişlerdi. Bakanlığa kadar görüştük. Bakanlık dedi ki; Bunu Haziran 2020 tarihinde yapabilirsiniz. Dolayısıyla arka planda aslında bunların düzenleme imkanı bugün mümkün olduğu için bugün yapılabiliyor. Bunu özellikle belirtmek isterim. Kimsenin şek ve şüphesi olmasın. Ben her zaman şunu söylerim. Dışarıdan göğsünü kabartarak geziyorsam, başım dik, alnım açık geziyorsam bu sizlerin sayesindedir. Ben hepinize yürekten teşekkür ediyorum arkadaşlar dedi. ÖZEL SEKTÖR NEYSE KAMU KURUMUNUN DA AYNI ANLAYIŞLA ÇALIŞMASINI İSTİYORUZ. Kamu kurumlarının özel sektör anlayışı ile eşdeğer çalışması için mücadele ettiklerini belirten Başkan Alper Taban, Ayrıca hedeflerimden bir tanesi de yine sizlerde hatırlayacaksınız. Sıkça kullandım, tekrar ediyorum. Bu kurumda çalışan arkadaşlar bu kurumun en önemli insanları olacak. Bu kurumun en kıymetlileri olacak. Çünkü niye? Ortaya koyduğunuz iş, ortaya koyduğunuz nitelik, ortaya koyduğunuz verim ve performans sayesinde Allah'ın izniyle bu kurum ve sizler parmakla gösterileceksiniz. Doğal olarak bu süreç içerisinde en değerli olan insanda, en değerli geliri elde etmesini istiyorum. Bunun için ne dedik? İnsan gelişimi dedik, eğitimler dedik. Artık biz özel sektör neyse kamu kurumu da aynı anlayışla çalışmaya devam etsin istiyoruz. Burada bizim kavgamız olamaz. Küskünlüğümüz olamaz. Kırgınlığımız olamaz. Burada herhangi bir oyun oynamıyoruz. Çok ciddi ve önemli bir makamı hep birlikte temsil ediyoruz dedi.

BUGÜNE KADAR ALIN TERİ KURUMADAN HAKLAR VERİLDİ, VERİLMEYE DEVAM EDECEK..

Bugüne dek her bir işçinin alın teri kurumadan haklarının aldığını ve almaya devam edeceğini söyleyen Başkan Alper Taban, ‘’Bizler insan olarak kendimizi geliştirebiliriz. Doğumdan ölüme kadar geçen tüm zamanlar içerisinde gelişmeye devam edeceğiz. Bu bize mesleki anlamda da gelişim sağlayacak. Bu bize kişisel anlamda da gelişimi sağlayacak. Bu bizim özel hayatımızda da bize mutluluk ve huzur verecek. Onun için arkadaşlar biz İnegöl Belediyesi olarak bundan sonraki süreçlerimizi de çok daha dikkatli, verimli, performanslı, faydalı olacak hale taşıyacağız. Bu aynı zamanda herkesin eşit miktarda yorulması ya da daha fazla çalıştıysa daha fazla kazanç elde edeceği bir süreci beraberinde getirecek. Bugüne kadar yaşatmadım ama bugünden sonra da hiç yaşatmak istemem. Alın teri kurumadan arkadaşlarımıza günü gününe hak ettikleri ücretlerin verilmesi. Bunu bu güne kadar böyle yaptık. İnşallah bundan sonra da daha güçlü şekilde yapacağız.’’ dedi.

GEÇMİŞ FARKLAR HESAPLARINIZA YATIRILACAK

Toplu İş Sözleşmesinin başladığı Haziran ayından bu yana olan süreç içerisindeki farkların 15 Mart Pazartesi günü personellerin hesaplarına yatırılacağını söyleyen Başkan Alper Taban, Tabii sizlerin ortaya koyduğu bu gayretle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İnegöl Belediyesinden şu ana kadar yaklaşık 140 kişi civarında insan eksildi. Bakın ilave olmadı insan eksildi. Mevcutta 864 kişi ile başladık göreve. Şu anda en son 726 kişi ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. İş yükümüz giderek artıyor bunu da eşit olarak da atmaya çalışıyoruz. Her alanda verimlilik sağlamak aynı özel sektörde olduğu gibi artık devletimizde belediyelerimizde kamu kurumlarımızda bu yönde çalışmalarına devam ediyor. Burada çok detaylara girmek mümkün olamayabilir ama sizin hak olarak almanız gereken her zerreyi sizlere teslim edeceğiz, onun sözünü vereyim. Belki bölgenin en iyi anlaşmalarından bir tanesini yapıyoruz. Hatta kulağıma şöyle bir şey geldi. İnegöl Belediyesi güçlü bir belediye dolayısıyla en son onlarla finali yapmak istiyoruz, diye. İnşallah Allah nasip ederse geçmişten gelen farklarınız 4750 TL olarak hesaplarınıza Pazartesi günü yatırıyoruz inşallah. Hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah sağlık içerisinde, huzur içerisinde harcamak nasip olsun dedi.

BURSA BÖLGESİNDE EN YÜKSEK YEMEK ÜCRETİNİ İNEGÖL BELEDİYESİ VERİYOR.

Bursa bölgesinde en yüksek yemek ücretinin İnegöl Belediyesinin verdiğini söyleyen Başkan Alper Taban, Beraberinde yapmış olduğumuz artışlar ile tüm arkadaşlarımızın memnun olacağı, mutlu olacağı, huzurlu olacağı ve zinde olacağı güzel bir süreç yaşanacak. İnşallah Allah nasip ederse yeniden 2022’nin sonu itibarı ile yine benzer toplu sözleşmeler yapılacak. Oralarda da yine benzer konular görüşülmüş olacak. Ve biz oralarda da yine ne gibi iyileştirmeler yaparız noktasında çalışacağız. Mesela bir yemek sorunumuz vardı. Onunla ilgili sağ olsun sendika yönünden de gelen teklifler, arkadaşlarımızın da çabası ile yemek ücreti şu an Bursa bölgesinde en yüksek yemek İnegöl Belediyesi’nde ücreti 25 TL olarak belirlendi dedi.

İNEGÖL BELEDİYESİ ÇALIŞANI HER ZAMAN TAKDİRE ŞAYAN

İnegöl Belediyesi çalışanının her zaman takdire şayan olduğunu ifade eden Başkan Taban, ‘’Çok fazla söze gerek yok İnegöl Belediyesi'nin çalışanları her zaman takdire şayan, her zaman örnek. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecek. Ben yapılan çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum. Burada emek veren başta Başkan Yardımcılarım, daire müdürlerim, tüm çalışma arkadaşlarım, sendika yönetimi ve temsilcilerimize ve siz kıymetli çalışma arkadaşlarım olmak üzere herkese yürekten teşekkür ediyorum. Sizlere sağlık sıhhat ve mutluluk diliyorum.’’ dedi.

Konuşmalar sonrası İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz Toplu İş Sözleşmesini imzaladı.