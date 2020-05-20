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Bursa'da çilek üreticinin yüzünü güldürdü

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde üretilen ve 'kırmızı elmas' olarak bilinen çilekte, yılın ilk hasadına başlandı. Kilo fiyatı 7 ile 10 lira arasında değişen çilek, çiftçinin de yüzünü güldürdü.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 09:54
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Bursa'da çilek üreticinin yüzünü güldürdü

Orhangazi'ye bağlı kırsal Mahmudiye Mahallesi'nde üretimi yapılan ve 'kırmızı elmas' olarak bilinen çileğin hasadına başlandı. Tarlada kilosu 7 ile 10 lira arasında fiyattan satılan çilek, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. 80 haneli 224 nüfuslu kırsal Mahmudiye Mahallesi’nde oturanların tamamına yakını geçimini çilekten sağlarken, bu yıl tarlalardan 500 ton rekolte bekleniyor.

'BU YIL ÇİLEK İYİ PARA EDECEK'

Çilek sezonuna başladıklarını belirten üretici Yüksel Üstün, “Bu yıl ürünümüz iyi para edecek. Şu anda 7 ile 10 TL arasında satışımız var. Bu çiftçimiz için iyi bir rakam. Çileği ağırlıklı olarak İstanbul sebze ve meyve haline satıyoruz ama ülkenin dört bir yanına da gönderiyoruz. Ürün rekoltemiz de bu sezon çok iyi” dedi.

DHA

Son Güncelleme: 20.05.2020 09:55
Anahtar Kelimeler:
BursaÇileküreticiTarımToprak
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