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Bursa'da çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kül oldu

Bursa'nın Kestel ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekibinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Alevlere teslim olan evde yaşayan 4 kişilik aile komşularının yardımıyla kurtarılırken, ev kullanılmaz hale geldi.

09 Haziran 2020 Salı 09:20
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Bursa'da çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kül oldu

Yangın, gece saatlerinde kırsal Kozluören Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı eski ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında 4 kişilik aile alevlerin arasında mahsur kaldı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, yangında mahsur kalan aile komşularının yardımıyla kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin 1 saatlik yoğun çalışmasıyla çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaKestelEvYangın
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