Bursa'da Bir Kutu Mutluluk Yıldırım Belediyesi'den Geldi..

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Yıldırım Belediyesi, geleceğin çocuklarını unutmadı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle "Bir kutu mutluluk" adı altında çeşitli hediyeler hazırlayarak, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji bölümünde yatan çocuklara verdi.

Geçmiş senelerde meydanlarda, sokaklarda büyük coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl da pandeminin gölgesinde kaldı. Çocukların kalbinde ki buruk bayram sevincini coşkuya çevirmek isteyen Yıldırım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji bölümünde yatan kanser hastası çocukları ziyaret etti. Ziyarette Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Taner Taştekin'e, Yüksek İhtisas EAH Başhekimi Prof. Dr. Levent ÖZDEMİR ile Çocuk Hematoloji Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Elif Güler Kazancı da eşlik etti. Belediye ekipleri tarafından özenle hazırlanan çeşitli hediyeler çocuklara verildi. Hediyelerini alan çocuklar Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür ederken, mutlulukları gözlerinden okundu. 'Sevgi Kutusu' adı verilen kutuda ise santraç takımı, YILMEK kursiyerleri tarafından yapılan amigurumi oyuncak bebek ile çeşitli boyama kitapları ve kalemler yer aldı.