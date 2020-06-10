Bursa'da bin polisle uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet MüdürlüğüSuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde kent merkezinde 20 adrese eş zamanlı şafak baskını düzenledi. İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’ın yönettiği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen operasyona Asayiş, Güvenlik ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri ile Özel Harekatlerinin de bulunduğu bin polis katıldı. Koçbaşlarıyla kapıları kırılarak girilen evlerde narkotik köpeği 'Fırtına' da kullanıldı.

Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyon devam ediyor.