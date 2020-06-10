Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Bursa'da bin polisle uyuşturucu operasyonu
Bursa'da bin polisle uyuşturucu operasyonu
Fenerbahçe Opet, iç ve dış transferde gaza bastı
Fenerbahçe Opet, iç ve dış...
HDP'li Leyla Güven tahliye edildi
HDP'li Leyla Güven tahliye edildi
ABD tarihinde bir ilk!
ABD tarihinde bir ilk!
Kayserispor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor
Kayserispor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bursa'da bin polisle uyuşturucu operasyonu

Bursa'da bin polisle düzenlenen uyuşturucu operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

10 Haziran 2020 Çarşamba 08:19
0 Okunma
Bursa'da bin polisle uyuşturucu operasyonu
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde kent merkezinde 20 adrese eş zamanlı şafak baskını düzenledi. İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’ın yönettiği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen operasyona Asayiş, Güvenlik ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri ile Özel Harekat polislerinin de bulunduğu bin polis katıldı. Koçbaşlarıyla kapıları kırılarak girilen evlerde narkotik köpeği 'Fırtına' da kullanıldı.

Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyon devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaPolisUyuşturucuNarkotik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 büst daha kaldırıldı!
2 büst daha kaldırıldı!
Giresun'da heyelan yol kapattı
Giresun'da heyelan yol kapattı
Dipsiz Göl'den iyi haber; su doluyor
Dipsiz Göl'den iyi haber; su doluyor
Anzak Koyu yolu, heyelan riski nedeniyle trafiğe kapatıldı
Anzak Koyu yolu, heyelan riski nedeniyle trafiğe kapatıldı
Anız yangınları çiftçiyi mağdur ediyor
Anız yangınları çiftçiyi mağdur ediyor
'3 aydır yarışmayan atların ilk etapta performansları düşük olabilir'
'3 aydır yarışmayan atların ilk etapta performansları düşük olabilir'
Geri dönüşüm tesisinde yangın
Geri dönüşüm tesisinde yangın
Helen Yayı'nda 7 büyüklüğünde deprem bekleniyor
Helen Yayı'nda 7 büyüklüğünde deprem bekleniyor
Krediler ikinci el araç satışını arttırdı
Krediler ikinci el araç satışını arttırdı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı