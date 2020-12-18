Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
kapalı
Gazete Sayfaları İLANLAR Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1399
ALTIN
467.795
DOLAR
7.7226
STERLİN
10.4704
EURO
9.4638
Hazineye Ait Arsaların Satışı Yapılacak
Hazineye Ait Arsaların Satışı...
64 Akademik Personel alınacak
64 Akademik Personel alınacak
197 adet gayrimenkul satışa sunuldu
197 adet gayrimenkul satışa...
TİGEM, 145 sözleşmeli personel alacak
TİGEM, 145 sözleşmeli personel...
Sahil Güvenlik Komutanlığı 100 Uzman Erbaş alacak
100 Uzman Erbaş alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bursa'da Atatürk Kent Ormanı'ndaki ahır yangını yürek sızlattı: 10 at öldü

BURSA Atatürk Kent Ormanı’nda ahırlarda çıkan yangında yürek burkan manzaralarla karşılaşıldı. Yangın itfaiyenin 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınırken, 10 atın öldüğünün anlaşılması büyük üzüntü yarattı.

18 Aralık 2020 Cuma 09:08
5 Okunma
Bursa'da Atatürk Kent Ormanı'ndaki ahır yangını yürek sızlattı: 10 at öldü

Bugün saat 04.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde bulunan Atatürk Kent Ormanı'ndaki ahırlarda yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyürken, ormanlık alandan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevlerin, Atatürk Kent Ormanı’nda bulunan ve içerisinde atların bulunduğu ahırdan yükseldiğini tespit eden ekipler, söndürme çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri, alevlerin çevrede bulunan kümeslere ve ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürülürken, yürek burkan manzara ile karşılaşıldı. Yangın sonucu, ahırlardaki 10 at ölürken, ahırlar tamamen küle döndü. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BURSA Atatürk Kent OrmanıYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KAN DONDURAN OLAY!
KAN DONDURAN OLAY!
Diyarbakır'da vaka sayıları düşmeye başladı
Diyarbakır'da vaka sayıları düşmeye başladı
'Noel Baba Antalyalıdır'
'Noel Baba Antalyalıdır'
Zonguldak’ta hiç yağmur yağmasa barajda 6 ay yetecek su var
Zonguldak’ta hiç yağmur yağmasa barajda 6 ay yetecek su var
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Kontrolden çıkan otomobil 2 araca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil 2 araca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Bursa'da yine sahte alkol faciası
Bursa'da yine sahte alkol faciası
Antalya'da aralık ayının ortasında deniz keyfi
Antalya'da aralık ayının ortasında deniz keyfi
Zigana Dağı'nda kar başladı, seyirlik manzara oluştu
Zigana Dağı'nda kar başladı, seyirlik manzara oluştu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma