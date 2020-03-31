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Bursa'da araç kullanımı arttı; kavşakta 2 kilometre kuyruk oluştu

Bursa’da, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma kullanımı azalırken, kendi araçlarıyla yollara çıkanlar, trafiğe neden oldu. 2 kilometrelik araç kuyruğu oluşan Acemler kavşağı, drone ile havadan görüntülendi.

31 Mart 2020 Salı 14:54
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Bursa'da araç kullanımı arttı; kavşakta 2 kilometre kuyruk oluştu

BURSA - Kentte koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler uygulanırken, evde kalınması çağrılarına uyulduğu gözlendi. Günün her saati kalabalık olan meydan ve sokakların boş kaldığı görüldü. Kentte işe gidip, gelenler ise koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımayı tercih etmezken, kendi araçlarıyla yollara çıktı. Bu nedenle Bursa- İzmir yolu üzerindeki Acemler kavşağında trafiğin yoğun olduğu gözlendi. Yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğunun oluştuğu kavşak, drone ile havadan görüntülendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Araç Kullanımı ArttıBursaKoronavirüs Tedbirleri
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