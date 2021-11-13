Bursa'da 250 polisle dron destekli asayiş uygulaması

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce 40 ekip ve 250 kişilik personelle üniversite öğrencilerinin yoğun bulunduğu Görükle bölgesinde dron destekli asayiş uygulaması yapıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Şube ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulamada trafik kontrolleri yapıldı, umuma açık yerler ve mekanlar denetlendi. Uygulamada bin 500 kişi sorgulanırken, 200 araç ve 36 iş yeri denetlendi. Araç sürücülerine eksik evrak nedeniyle toplam 9 bin TL ceza kesilirken, 1 ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca denetlenen 36 iş yerinden 30’u hakkında ise eksik evrak nedeniyle idari işlem başlatıldı.