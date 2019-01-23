Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99677
ALTIN
220.577
DOLAR
5.3318
STERLİN
6.9216
EURO
6.0564
Bursa'da 17 yaşındaki engelli genç kayboldu
Bursa'da 17 yaşındaki engelli genç...
Kanala düşen müdür yardımcısı, kayboldu
Kanala düşen müdür yardımcısı, kayboldu
Dinamo Kazan - Eczacıbaşı VitrA: 1-3
Dinamo Kazan - Eczacıbaşı VitrA:...
Hasta yakınları ile güvenlik görevlileri kavga etti: 4 yaralı, 5 gözaltı
Hasta yakınları ile güvenlik görevlileri...
Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem

Bursa'da 17 yaşındaki engelli genç kayboldu

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde zihinsel engelli Arif Karakoç (17), babası ile birlikte bağ evine kayboldu. Ev ve çevresinde yaptığı aramalarda oğlunu bulamayan baba Karakoç'un haber vermesi üzerine jandarma ve AFAD ekipleri arama-kurtarma çalışması başlattı.

Bursa'da 17 yaşındaki engelli genç kayboldu

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde zihinsel engelli Arif Karakoç (17), babası ile birlikte bağ evine kayboldu. Ev ve çevresinde yaptığı aramalarda oğlunu bulamayan baba Karakoç'un haber vermesi üzerine jandarma ve AFAD ekipleri arama-kurtarma çalışması başlattı.

23 Ocak 2019 Çarşamba 08:23
0 Okunma
Bursa'da 17 yaşındaki engelli genç kayboldu

Olay, akşam saatlerinde merkez Orhangazi ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Zihinsel engelli Arif Karakoç, babası Nizamettin Karakoç ile birlikte kendilerine ait olan bağ evine gitti. Baba Nizamettin Karakoç, bir süre sonra oğlunu evde bulamayınca dışarı çıkıp aramaya başladı. Bağevi çevresinde de oğlunu bulamayan baba Karakoç, durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, engelli genci bulabilmek için çalışma başlattı. Bu arada bölge sakinleri de Karakoç'un bulunması için ekiplerin başlattığı arama çalışmalarına katıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaEngelliKayıp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanala düşen müdür yardımcısı, kayboldu
Kanala düşen müdür yardımcısı, kayboldu
Hasta yakınları ile güvenlik görevlileri kavga etti: 4 yaralı, 5 gözaltı
Hasta yakınları ile güvenlik görevlileri kavga etti: 4 yaralı, 5 gözaltı
Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem
Yozgat'ta denetimli hükümlüler okul boyadı
Yozgat'ta denetimli hükümlüler okul boyadı
Karadeniz'de mezgit bolluğu
Karadeniz'de mezgit bolluğu
Kamyonet dereye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
Kamyonet dereye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
Amatör balıkçı denizde kayboldu 
Amatör balıkçı denizde kayboldu 
Van'da 41 kilo eroin ele geçirildi
Van'da 41 kilo eroin ele geçirildi
Ankara’da iş yeri yangını
Ankara’da iş yeri yangını

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ