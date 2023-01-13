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Bursa'da 1315 yataklı devlet hastanesi inşaatının yüzde 80'i tamamlandı

Bursa'nın merkezinde 1315 yatak sayısı ve modern imkanlarıyla bölgenin sağlık hizmeti ihtiyacını karşılayacak Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesinin inşaatının bu yıl tamamlanması bekleniyor.

13 Ocak 2023 Cuma 10:35
Bursa'da 1315 yataklı devlet hastanesi inşaatının yüzde 80'i tamamlandı

Kentin önemli kavşak noktalarından Osmangazi ilçesi Acemler mevkisinde yer alan ve şehrin sağlık alanında önemli bir ihtiyacını karşılaması planlanan sağlık yatırımının inşasının yüzde 80'i tamamlandı. Mekanik, elektrik ve dış cephe çalışmalarının sürdüğü tesis, diğer işler de tamamlanınca hizmet vermeye başlayacak.
İnşaatta incelemelerde bulunan AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Mustafa Esgin, AA muhabirine, hastanenin raylı sistem toplu ulaşım hattına yakın bir alanda merkezi bölgede yer aldığını söyledi.
Esgin, Bursa ve çevre illere hizmet verecek 1315 yatak kapasiteli bu hastanenin, Kovid-19 salgını öncesinde açılan 1355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi gibi modern imkanlarla işlev göreceğini dile getirdi.
Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesinin 100 bin dönüm arazide 265 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirten Esgin, 231 poliklinik, 231 yoğun bakım yatağı ve 2 bin araç kapasitesinin bulunacağını bildirdi.
Hastanede verilecek hizmetlere değinen Esgin, şöyle konuştu:
"Genel bir hastane olan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi adeta kendi içinde bir onkoloji hastanesi olacak. Bunun yanı sıra kadın, doğum ve çocukla ilgili bir misyonu var. Çekirge Devlet Hastanesini bu hastaneye taşıyoruz. Oradaki bütün birimler burada yeni, modern bir hastanede hizmet verecek. Bursalıların da yakından takip ettiği son derece önemli bir proje. Hastanemizin yüzde 80'ini bitirdik ve 2023 yılı içinde tamamını bitirme hedefimiz var. Şu anda dış cephe önemli oranda tamamlandı. Şubat ayının sonu itibarıyla dış cephenin tamamını bitiriyoruz. Mekanik ve elektrik ilgili işler bitmek üzere. Şimdiden Bursa'mıza hayırlı olsun."
Mustafa Esgin, Bursa'nın 17 ilçesinde sağlık yatırımlarının tamamlandığını aktardı.
Hastanesi olmayan Gürsu ve Kestel gibi ilçelere hastane yaptıklarını ve diğer ilçelerdeki hastaneleri yenilediklerini anlatan Esgin, "Merkezde Bursa Devlet Hastanesi, Memleket Hastanesi olarak bildiğimiz bizim tarihi bir hastanemiz vardı. Burada da renovasyon (onarım) projesini tamamladık. Bu, kuruldan onaylandı. Çünkü tescilli bir bina ve önümüzdeki birkaç ay içinde oranın yapım ihalesine çıkıyoruz." dedi.
Esgin, spastik çocuklar hastanesinin yapım ihalesine gelecek ay çıkılacağını, ayrıca Osmangazi Emek bölgesinde diş hastanesinin inşasına başlanacağını sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BursaDevlet HastanesiİnşaatHastane
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