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Bursa Büyükşehir Belediyesince Hatay'da yaptırılan konteynerlere depremzedeler yerleşmeye başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da depremzedeler Bursa Büyükşehir Belediyesince kurulan konteynerlere yerleşmeye başladı.

23 Şubat 2023 Perşembe 11:47
Bursa Büyükşehir Belediyesince Hatay'da yaptırılan konteynerlere depremzedeler yerleşmeye başladı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, depremde yaraların sarılması için önce Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, ardından da Hatay'da görev alan Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hayatı normale döndürmek için çaba harcıyor.
Hatay'da konteyner kentler oluşturma konusunda yaklaşık 110 dönümlük alanda altyapı çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, Bursalı hayırseverlerin de katkılarıyla hazırlanan ilk 6 konteynerin montajını tamamlandı.
Evleri ağır hasarlı olduğu için günlerdir bahçelerindeki serayı yaşam alanına dönüştüren 6 aile, tamamlanan konteynerlere yerleşti.
Konteynerlerde yaşamaya başlayanları ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.
Devlet millet el ele yaraları sarmaya çalıştıklarını vurgulayan Aktaş, şunları dile getirdi: 
"Artık yaşam başladı, konteynerler kuruluyor. Ailelerimizi çadır ortamından konteynere taşıyoruz. Süreç zor ama elbirliğiyle yaraları saracağız. Yavrularımıza daha güzel bir gelecek hazırlamak adına, anne babaların büyük gayreti var. Onların gayretine Bursa olarak destek vermekten mutuyuz. Rabbim beterinden korusun. Bu güzelliklerde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah, kalıcı konutlara en kısa zamanda geçmeyi nasip etsin." 
Konteynere yerleşen depremzedelerden iki çocuk babası Hakan Salihli de Antakya'da berberlik yaptığını dile getirdi.
Salihli, 10 gündür bahçede kaldıklarını belirterek, "Bursa Büyükşehir Belediyesi sayesinde çadırdan kurtulduk. Yanımıza geldiler, bütün eksiklerimizi giderdiler. Konteyner evlerimizi de yaptılar. Ellerinden gelenin fazlasını yaptılar. Biz onlardan razıyız, Allah da razı olsun. Allah'ın izniyle her şeyin daha güzel olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Ezgi Kör de depremin ardından 3 çocuğunu Mersin'deki akrabalarına gönderdiğini anlatarak, konteynere yerleşmelerinin ardından çocukları da yanına alacağını kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bursa Büyükşehir BelediyesiKahramanmaraşHatayDepremDepremzede
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