Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Transfer yasağı gelebilir
MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert:...
Koronavirüs günlerinde ruh sağlığını korumak için 15 öneri
Koronavirüs günlerinde ruh sağlığını korumak...
Menengiç ağaçları aşılanarak, ekonomiye kazandırılıyor
Menengiç ağaçları aşılanarak, ekonomiye kazandırılıyor
Göksel Gümüşdağ 21 gün sonra taburcu oldu
Göksel Gümüşdağ 21 gün sonra...
"Bilinçsizce sarımsak tüketmek kanama riskini artırabilir"
İş fırsatları için hemen tıkla!

Burdur'da karantinadaki 145 kişi, yöresel oyunlarla evlerine gönderildi

Burdur'da, yurt dışından geldikten sonra yerleştirildikleri öğrenci yurdunda 14 günlük karantina süreleri dolan 151 kişiden 145'i, evlerine gönderildi. Karantinada kalanların evrakı hazırlanırken, Yurt Müdürü Mustafa Özçelik ve yurt personeli moral vermek için Burdur yöresi oyunları oynadı.

13 Nisan 2020 Pazartesi 14:02
0 Okunma
Burdur'da karantinadaki 145 kişi, yöresel oyunlarla evlerine gönderildi

BURDUR - Kazakistan ve Özbekistan'dan Rusya aktarmalı getirilen 151 Türk vatandaşı, 29 Mart günü koronavirüs tedbirleri kapsamında, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'nde bulunan Fereli Sinan Efendi Yurdu'na yerleştirildi. 14 günlük karantina süreleri bu sabah dolan 145 kişi, sağlık kontrolünden geçirilip, 12 otobüsle 32 farklı kente gönderildi. Yurtta kalırken testi pozitif çıkan 6 kişinin tedavisi ise Burdur Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

Karantinada kalanların evrakı hazırlanırken Yurt Müdürü Mustafa Özçelik ve yurt personeli moral vermek için Burdur yöresi oyunları oynadı. Bazıları da selfie çekerek otobüslere bindi. Kazakistan'dan gelen İrfan Efe, "Her şey istediğimizden daha güzeldi. Hiçbir şekilde mağdur edilmedik. Her türlü isteğimizi saygı, sevgi içerisinde karşıladılar. Hepsinden Allah razı olsun. Biz bize yeteriz Türkiye'm" dedi.

Özbekistan'dan gelen Harun Yiğit de "Allah devletimize zeval vermesin. Çok güzel ağırlandık. Evimizde bu şekilde imkanlar yok. 20 yıldır yurt dışındayım bu şekilde milletine, halkına sahip çıkan bir ülke görmedim. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BurdurKarantinaYöresel Oyunlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyarbakır'da, yasağın ardından hareketlilik
Diyarbakır'da, yasağın ardından hareketlilik
Bina görevlisi ve ailesinde koronavirüs tespit edildi, apartman karantinaya alındı
Bina görevlisi ve ailesinde koronavirüs tespit edildi, apartman karantinaya alındı
Menengiç ağaçları aşılanarak, ekonomiye kazandırılıyor
Menengiç ağaçları aşılanarak, ekonomiye kazandırılıyor
Kayseri'de halk otobüs şoförleri eylem yaptı
Kayseri'de halk otobüs şoförleri eylem yaptı
Ankara'da bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşandı
Ankara'da bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşandı
14 katlı apartman karantina altına alındı
14 katlı apartman karantina altına alındı
Yasak kalkınca sokaklar doldu
Yasak kalkınca sokaklar doldu
Kontrolden çıkan TIR, 3 araca çarptı
Kontrolden çıkan TIR, 3 araca çarptı
Tarım arazilerinin çiftçinin kullanımına açılması sevinç yarattı
Tarım arazilerinin çiftçinin kullanımına açılması sevinç yarattı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı