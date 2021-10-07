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“Bulut” projesiyle eğitim, spor ve sanatta fırsat eşitliği

İzmir merkezli Hayalime Ortak Ol Derneği, eğitim, spor ve sanatta fırsat eşitliği sağlamak için Türkiye’nin birçok ilinden öğrenciye burs verdiğini açıkladı. Dernek, “Bulut” adıyla başlattığı projede, eğitim destekçisi olmak isteyen işletmelerle iş birliği yaparak daha fazla öğrenciye burs vermeyi hedefliyor.

07 Ekim 2021 Perşembe 11:04
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“Bulut” projesiyle eğitim, spor ve sanatta fırsat eşitliği

Uzun bir aradan sonra 2021-2022 döneminin yüz yüze eğitime açılması, birçok ebeveyn ve öğrenciyi ev, yurt ve burs arayışına itti. Özellikle eğitim hayatını ailesinden uzakta sürdüren öğrenciler, sadece devlet destekli değil, kurumsal burslara da başvuruyor. İzmir merkezli Hayalime Ortak Ol Derneği, daha fazla öğrenciye burs imkanı sağlamak amacıyla kurumsal bağışçılığı teşvik edecek bir burs sistemi geliştirdi. Derneğin Kaynak Geliştirme Sorumlusu Büşra Sütcü, “Bulut Projesi ile destek verdiğimiz çocuk ve gençlere eğitim, spor ve sanatta fırsat eşitliği sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

KURUMSAL BAĞIŞÇI AĞI KURUYOR

Projenin çıkış noktasını anlatan Büşra Sütcü, “Derneğimizin yanında yer almak isteyen, bireysel desteklerinin yanında kurumsal olarak da nasıl destek olabileceğini soran başta İzmir olmak üzere Türkiye genelinde çok sayıda eğitim gönüllüsü olduğunu gördük. Bu konuda neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde, kurumsal bağışçıların eğitim destekçisi olabilmeleri için yerel işletmelerin katılımı ile başlayan ve Türkiye geneline ulaşmayı hedefleyen, güvenilirlik, şeffaflık ve hesap verebilirliği önemseyen bir burs sistemi oluşturduk” diyerek projeyle eğitim destekçisi olmak isteyenleri bir ağ üzerinde toplamayı ve kurumsal bağışçı ağlarını sistematik bir biçimde geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

KURUMLARI EĞİTİM DESTEKÇİSİ OLMAYA DAVET EDİYOR

Hayalime Ortak Ol Derneği’nde eğitimin yanı sıra, spor ve sanatta da öğrencileri desteklediklerini söyleyen Sütcü, “Hayali olan, hayaline ulaşmak için çaba gösteren ancak ekonomik, sosyal ya da duygusal anlamda yeterli desteği olmadığı için hayaline ulaşmakta zorlanan birçok öğrenci var. Biz dernek olarak öğrencilerimizin hayaline giden yolda onlara ekonomik, sosyal ve psikolojik destek mekanizmaları oluşturuyoruz. Bu mekanizmaları kurarken işletmelerin vereceği desteğin ciddi bir fark yaratacağını biliyoruz. Geleceğin parlak isimlerine destek olmak isteyen; her ay düzenli bir şekilde bağış yapabilecek küçük, orta ya da büyük ölçekli bütün işletmeleri Bulut Projesi aracılığıyla, ağımıza katılmaya ve eğitim destekçimiz davet ediyoruz” sözleriyle projeye destek çağrısında bulundu

DHA

Anahtar Kelimeler:
EğitimSpo0SANATBulutİzmirHayalime Ortak Ol Derneği
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