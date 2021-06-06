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BTSO İLE BUTTİM’DEN BİNLERCE MASKE

BUTTİM VE BTSO’DAN GÜÇ BİRLİĞİ

06 Haziran 2021 Pazar 13:17
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BTSO İLE BUTTİM’DEN BİNLERCE MASKE

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

BUTTİM’de BTSO ile iş birliğinde binlerce maske dağıtımı yapıldı. Maske dağıtımını BTSO Meclis Üyesi Bayram Uçkun ile birlikte gerçekleştiren BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dayanışma içinde hareket ederek bu olağanüstü süreci başarıyla atlatacağız” dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi’nde (BUTTİM) binlerce maske dağıtımı gerçekleştirdi.

SAĞLIK, EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ. Merkezde salgına karşı tedbirleri alarak, pandeminin ilk gününden beri hijyen kurallarına son derece dikkat ettiklerini belirten BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, “Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde sağlığımızı korumak, temel önceliğimiz oldu. BUTTİM’de yaklaşık 12 bin kişilik nüfusa sahibiz. BUTTİM sakinlerinin salgın hastalık riskine karşı ortak kullanım alanlarını gönül rahatlığıyla kullanabilmeleri için merkezimizi düzenli aralıklarla dezenfekte etmeye devam ediyoruz. Diğer taratfan iş dünyamızın çatı kuruluşu BTSO’nun kentimize kattığı değerin yanı sıra merkezimizde faaliyet gösteren sakinlerimizin sağlığını da göz önünde bulundurarak maske dağıtımına öncü olmaya devam etmesi bizim için önemli. BTSO ile iş birliğinde üyelerimizehizmet vermeye devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dayanışma içinde hareket ederek bu olağanüstü süreci başarıyla atlatacağımıza inanıyorum diye konuştu.

ACİL EYLEM PLANINI UYGULADIK. BTSO Meclis Üyesi Bayram Uçkun da koronavirüse karşı tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini ifade ederek, “Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak salgının ilk ortaya çıktığı günden bu yana firmalarımızın bu dönemi en az hasarla atlatması adına Acil Eylem Planı’nı hayata geçirdik. Özellikle maske konusu, firmalarımız için önemli bir ihtiyaç olmaya devam ediyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarını hassasiyetle uygulamaya devam etmeliyiz. Diğer taraftan aşı uygulamaları ve toplumsal bağışıklığın kazanılmasıyla ülkemizde bu vakaların tamamen bitmesini ümit ediyoruz. Bu noktada, Oda olarak toplum sağlığını korumak adına desteğimizi sürdürmekteyiz. Kent ekonomimizin önemli ticaret merkezleri arasında bulunan BUTTİM’de maske dağıtımımızı gerçekleştirdik. BTSO olarak, Bursa iş dünyasının yanında olmayı sürdüreceğiz dedi.  

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BUTTİM VE BTSODAN GÜÇ BİRLİĞİ BTSO İLE BUTTİMDEN BİNLERCE MASKE
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