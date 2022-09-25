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'Bozkırın Tezenesi' mezarı başında anıldı

'BOZKIRIN Tezenesi' olarak bilinen Türk halk müziğinin ünlü ozanı Neşet Ertaş, vefatının 10’uncu yıl dönümünde, memleketi Kırşehir'de mezarı başında anıldı.

25 Eylül 2022 Pazar 11:53
'Bozkırın Tezenesi' mezarı başında anıldı

Neşet Ertaş'ı anma törenine Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Boztepe Belediye Başkanı Hüseyin Takan, Neşet Ertaş’ın oğlu Hüseyin Ertaş, kız kardeşi Nadiye Ertuğrul, torunu Kerem Ertaş ve çok sayıda yakını ve vatandaş katıldı. Ziyarette Ertaş'ın kabrine çiçek bırakarak dua etti. DHA’ya açıklamalarda bulunan Neşet Ertaş’ın oğlu Hüseyin Ertaş, “Bugün babamızın vefatının 10'uncu yıl dönümü. Bizim için acısı hala taze. Bütün sene boyunca onunla beraber yaşıyoruz. Yeniden hatırlıyoruz, yeniden yaralarımız deşeleniyor. Yaralarımız kabuk bağlamıyor. Sağ olsun sevenlerimiz, büyüklerimiz bütün ailemiz burada bizi yalnız bırakmıyorlar. Artık yaralarımızı deşenlere de büyüklerimizin lafıyla cahilin kusuruna bakılmaz deyip geçmeye çalışıyoruz. Gittikçe zorlaşsa da ailemizle ve sizlerle beraber karşı durmaya çalışıyoruz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KırşehirNeşat ErtaşAnma
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