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Bozcaada için 'Araçsız Ada' çağrısı

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'ya her geçen yıl artan ilgi, ada üzerindeki yükü de fazlalaştırıyor. Özellikle bayram tatillerinde yüzde 100 doluluk oranını yakalayan Bozcaada, araç yoğunluğunu kaldıramıyor. Kargaşa nedeniyle yaklaşık 4 yıl önce ilçe merkezi araç trafiğine kapatılırken, Bozcaada’nın tamamının araçsız olması tartışılmaya başlandı. Belediye Başkanı CHP’li Hakan Can Yılmaz, "Araçsız Bozcaada hayal değil, artık hepimiz için hayati bir zorunluluktur" dedi.

Bozcaada için 'Araçsız Ada' çağrısı

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'ya her geçen yıl artan ilgi, ada üzerindeki yükü de fazlalaştırıyor. Özellikle bayram tatillerinde yüzde 100 doluluk oranını yakalayan Bozcaada, araç yoğunluğunu kaldıramıyor. Kargaşa nedeniyle yaklaşık 4 yıl önce ilçe merkezi araç trafiğine kapatılırken, Bozcaada’nın tamamının araçsız olması tartışılmaya başlandı. Belediye Başkanı CHP’li Hakan Can Yılmaz, "Araçsız Bozcaada hayal değil, artık hepimiz için hayati bir zorunluluktur" dedi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 12:30
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Bozcaada için 'Araçsız Ada' çağrısı

ÇANAKKALE - Türkiye'de köyü bulunmayan tek ilçe olma özelliğine sahip turizm cenneti Bozcaada'yı daha yaşanılabilir kılmak ve turizm yoğunluğunun beraberinde getirdiği baskıdan kurtarmak adına Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz'dan, bir öneri geldi. Bozcaada'da uzun süre tartışmalara yol açan ve sonucu da memnuniyet yaratan ilçe merkezinin araç trafiğine kapatılması kararı, yaklaşık 4 yıl önce alınmıştı. Hem ada halkı hem de tatilciler için devrim niteliğindeki bu kararın ardından şimdi de Başkan Yılmaz'ın Bozcaada'ya araç girişinin tamamen önlenmesi yönünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

‘Araçsız Bozcaada’ konusu Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz’ın sosyal medya hesabından adanın en kalabalık günlerini yaşadığı bayram tatilinde verdiği mesaj ile gündeme geldi. Başkan Yılmaz, ‘Bozcaada Ulaşım Master Planı 2020’ başlığıyla yayınladığı, 'Bu bayram tatili sürecinde yine gördük ve yaşadık ki; her detayı akademik ve reel verilerle çalışılmış, güçlü, çağdaş ve çevreci bir toplu taşıma organizasyonu akabinde, araçsız Bozcaada hayal değil, artık hepimiz için hayati bir zorunluluktur. Sözümüzdür, olacak, yapacağız. Araç değil, keyif sürmek için…' mesajını paylaşarak, konuyu tartışmaya açmış oldu.

Bozcaada’nın özellikle son yıllarda turizmde bir cazibe merkezi haline geldiğini ifade eden Başkan Yılmaz, sevindirici olan bu gelişmeye rağmen, aşırı araç yoğunluğunda hem Bozcaada halkının doğal yaşantılarının bozulduğuna hem de gelen misafirlerin Ada’nın tadını tam manası ile çıkaramadığına dikkat çekti. İlçe merkezini araç trafiğine yaklaşık dört yıl önce kapatma kararı aldıklarını ve bu uygulamanın da başarılı olduğunu belirten Başkan Yılmaz, şunları söyledi:

"Ancak bunun da artık yetersiz kaldığını görmeye başladık. Her feribot ile ortalama 70-80 aracın giriş yaptığını görüyoruz. Gün boyunca da yaklaşık 15 feribot seferi ile Ada’ya ulaşım sağlanıyor. Sizin de bildiğiniz gibi aslında Ada avuç içi kadar küçük, 38 kilometrekarenin hepsi sit alanı olan bir yer. Biz dolayısıyla her ne kadar istesek de hem kamu hem kaymakamlık olarak çok geniş otopark alanları yaratma şansımız yok. Alt yapısı çok iyi hazırlanmış, üzerinde çalışmaya başladığımız ve 2020'de bitirmeyi umduğumuz bir ulaşım master planı var. Bütün altyapısı son derece akademik ve reel verilerle çalışılmış, çok güçlü ve çağdaş, belki de çevre dostu araçlarla planlanmış bir toplu taşıma ve bunun akabinde de araçsız bir Bozcaada’nın artık tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Bu hem Bozcaada halkı için, hem de buraya gelen misafirlerin, Ada'nın bütün imkanlarından daha rahat, daha huzurlu, trafik ve geri dönüş stresi olmadan bütün güzelliklerini yaşamaları açısından ben önemli olduğunu düşünüyorum. Çok kolay bir şey olmadığının farkındayım. Ama en azından bunu ben tartışmaya açmak istiyorum."

‘ARAÇSIZ BOZCAADA FİKRİ DEVRİM NİTELİĞİNDE BİR ÇALIŞMA OLACAK’

Bütün koylarına, görsel güzelliklerine ulaşılabilecek ciddi ve çevreci bir toplu taşıma sistemiyle önümüzdeki birkaç senede araçsız Bozcaada fikrinin hayal olmadığını belirten Başkan Yılmaz, "Özellikle bayram ve festivaller gibi Ada’nın yoğun talep gördüğü günlerde gördüğümüz şekliyle bunun aslında zaruri olduğunu düşünüyorum. Araçsız Bozcada fikri devrim niteliğinde bir çalışma olacak. Ama ben ilerleyen süreçte bunun bütün paydaşlar tarafından tartışılarak, en doğru model neyse bulunması taraftarıyım. Kısıtlamak mı, yoksa tamamen yasaklamak mı, hepsi tartışılır ama yaşayıp görüldükten sonra bunun, aynı ilçe merkezinin trafiğe kapatılmasının ilk önce tepki daha sonra memnuniyet yarattığı gibi, ilerleyen süreçte Bozcaada’nın geleceği açısından memnuniyet verici sonuçlara sebebiyet vereceğine inanıyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Araçsız AdaBozcaadaçağrıçanakkale
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