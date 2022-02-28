Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 6
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1.939,54
ALTIN
854,60
DOLAR
13,97
STERLİN
18,78
EURO
15,67
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı...
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 10 Araştırma Görevlisi alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik...
Montevideo Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter alınacak
Montevideo Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter...
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 16 Öğretim Üyesi alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik...
Düsseldorf Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter alınacak
Düsseldorf Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Boşanma aşamasındaki eşine ve ailesine bıçakla saldırdı: 5 yaralı

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi  Melike Y.'nin(20) ailesinin evine giden Yasin Y.(25) tartıştığı eşine ve ailesine bıçakla saldırdı. Kavgada 5 kişi yaralandı.

28 Şubat 2022 Pazartesi 10:10
Boşanma aşamasındaki eşine ve ailesine bıçakla saldırdı: 5 yaralı

Olay, saat 23.00 sıralarında Yahşihan ilçesi Alaaddin Mahallesi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasında olan eşi ile konuşmak için ailesinin evine giden Yasin Y., eşi Melike Y. ile tartışmaya başladı. Melike Y.'nin kardeşi Mustafa V.(20), babası Mehmet V.(52) ve annesi Münevver V.'nin(48) de katılmasıyla tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında yanında getirdiği bıçağı çıkaran Yasin Y., önce eşi Melike Y.'ye ardından Melike Y.'nin annesi Münevver V., babası Mehmet V., kardeşi Mustafa V.'yi bıçakla yaraladı. Saldırgan Yasin Y. de, kavga sırasında vücuduna aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Kavga seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KIRIKKALEYahşihanBıçakSaldırıYARALAMA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana'da 72 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi
Adana'da 72 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi
Diyarbakır'da 'Eren Kış-27 Operasyonu' başlatıldı
Diyarbakır'da 'Eren Kış-27 Operasyonu' başlatıldı
Bakan Soylu: Hakkari'de 250 kilogram eroin ele geçirildi
Bakan Soylu: Hakkari'de 250 kilogram eroin ele geçirildi
Tartıştığı sevgilisini sırtından bıçakladı 
Tartıştığı sevgilisini sırtından bıçakladı 
Kamyon, tomruk yüklü kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı 
Kamyon, tomruk yüklü kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı 
Ukrayna'dan ayrılan Türkler, ana vatana ulaşmaya başladı
Ukrayna'dan ayrılan Türkler, ana vatana ulaşmaya başladı
Rusya Büyükelçiliği önünde protesto
Rusya Büyükelçiliği önünde protesto
Uludağ yolunda tatil dönüşü kaza: 4 yaralı
Uludağ yolunda tatil dönüşü kaza: 4 yaralı
Feribot yangınında kaybolan Aydınlı şoförden 8 gündür haber yok
Feribot yangınında kaybolan Aydınlı şoförden 8 gündür haber yok

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma