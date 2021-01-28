Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1467
ALTIN
437.936
DOLAR
7.4076
STERLİN
10.1365
EURO
8.9613
31 adet dükkan kiraya verilecek
31 adet dükkan kiraya...
Başakşehir'de 199 bin 553 m² arazi kiraya verilecek
Başakşehir'de 199 bin 553...
Konut ve çevre düzenlemesi yaptırılacak
Konut ve çevre düzenlemesi...
BOTAŞ Genel Müdürlüğü 268 personel alacak
BOTAŞ Genel Müdürlüğü 268...
48 sözleşmeli personel alınacak
48 sözleşmeli personel alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bolvadin ilçe merkezinde yangın

AFYONKARAHİSAR’ın Bolvadin ilçesinde çarşı merkezinde tamamı iki katlı ahşap yapıda oluşan iş yerlerinin bulunduğu cadde üzerinde çıkan yangın büyük çapta maddi hasara yol açtı. Bir işyerinin çatısında çıktıktan sonra hızla yayılan yangında 10 işyeri kullanılamaz hale gelirken, söndürme çalışmalarına çok sayıda belediye itfaiye ekipleri katıldı.

28 Ocak 2021 Perşembe 08:30
11 Okunma
Bolvadin ilçe merkezinde yangın

Bolvadin çarşı merkezinde çok sayıda iş yerinin bulunduğu bölgede saat 01.30 sıralarında bir mağazanın çatısında yangın çıktı. çıkaş nedeni henüz belirlenemeyen yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar sonrası ilk etapta bölgeye Bolvadin Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İş yerlerinin çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek, bitişikteki diğer iş yerlerine de sıçradı. Bunun üzerine Çay, Çobanlar ve Dişli belediyelerinin yanı sıra Alkoloid Fabrikası’ndaki itfaiye ekiplerinden de destek istendi.

BÖLGEYE GELEN İŞ YERİ SAHİPLERİ EŞYALARINI KURTARMAYA ÇALIŞTI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürebilmek için yoğun çaba harcadı. Tamamı ikişer katlı birbirine bitişik iş yerlerinin sahipleri haberi alınce olay yerine geldi. Bolvadin Emniyet Müdürlüğü ekipleri de itfaiyenin çalışmasına engel olunmaması için vatandaşları ve esnafı sürekli uyardı. Yangının sıçramadığı iş yerlerinin sahipleri ise eşyalarını kurtarmaya çalıştı.

10 İŞ YERİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangında can kaybı olmazken, 10’a yakın iş yeri yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangının söndürülmesi ve kontrol altına alınması için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

BAŞKAN KAYACAN: BOLVADİN'E GEÇMİŞ OLSUN

Olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını takip eden Bolvadin Belediye Başkanı AK Parti’li Fatih Kayacan, "Burası tamamen ahşap bir yapıdan oluştuğu için kontrol altına alınması bayağı zorlaştı. İtfaiyeler, herkes elinden geleni yapıyor. Kaymakam Bey, bütün idari ekip burada. Hava şartları ve yangının durumu sıkıntılı. Elhamdülillah cana gelen bir durum yok. Bolvadin’e geçmiş olsun” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarBolvadinÇarşıIşyeriYangınİtfaiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşıyı bulan Türk çiftin, tersten tablosunu çizdi
Aşıyı bulan Türk çiftin, tersten tablosunu çizdi
Tokat- Sivas yolu, kar yüzünden ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı
Tokat- Sivas yolu, kar yüzünden ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı
Muğla'da tefeci operasyonu 
Muğla'da tefeci operasyonu 
Gümrük kaçağı 2 bin 850 paket sigarayı ‘Tiryaki’ buldu
Gümrük kaçağı 2 bin 850 paket sigarayı ‘Tiryaki’ buldu
Profesörden 'su tasarrufu' çağrısı
Profesörden 'su tasarrufu' çağrısı
Ankara'da fuhuş çetesine operasyon: 8 gözaltı
Ankara'da fuhuş çetesine operasyon: 8 gözaltı
Trabzon’da alt yapı kazısında bulunan sarnıcın sırrı çözüldü
Trabzon’da alt yapı kazısında bulunan sarnıcın sırrı çözüldü
Ordu’da 3 noktada çıkan yangınlar kontrol altına alındı
Ordu’da 3 noktada çıkan yangınlar kontrol altına alındı
Samsun’da sanayi sitesinde yangın
Samsun’da sanayi sitesinde yangın

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma