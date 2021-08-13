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Bolvadin'de korkutan yarıklar

13 Ağustos 2021 Cuma 15:00
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Bolvadin'de korkutan yarıklar

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Kırkgöz Mahallesi'nde 60 santimetre genişliğinde, 500 metre uzunluğunda göçük ve yarıklar oluştu.

Kırkgöz'de sabah saatlerinde evlerinden çıkanlar, yaklaşık 60 santimetre genişliğindeki ve 500 metre uzunluğundaki göçük ve yarıklarla karşılaştı. Tedirgin olan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yarığın büyüme ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Belediye ekipleri ise göçüğü kapatmak için çalışma başlattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Afyonkarahisar İl Müdürlüğü ekiplerince göçük ve yarıklarla ilgili inceleme başlatıldı.

Mahallede yaşayan Emin Duymuş, yarıklara karşı önlem alınmasını isteyerek, "28 yıldır bu mahallede ikamet ediyorum, bu göçüğü bugün fark ettim. Gerekli yerlere bildirildi, tutanaklar tutuldu. Buraların kapatılmasını talep ediyoruz" dedi.

Bolvadin'in Şıhlar, Akçeşme ve Konak mahallelerinde geçen yıl da yarıklar oluşmuştu. Mayıs ayında ise Derekarabağ köyü yolu ve çevresindeki tarım arazileriyle, yine Kırkgöz Mahallesi yolunda çukur oluşmuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bolvadinde Korkutan Yarıklar
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