Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Ankara'da kar yağışı
Ankara'da kar yağışı
Dümeni kitlenen gemi kıyıya çekildi
Dümeni kitlenen gemi kıyıya çekildi
Trabzonspor’da Göztepe maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor’da Göztepe maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına ara...
Yüksekova'da bulunan çekirgede İran'ı istila eden tür şüphesiyle inceleme
Son Dakika
Yüksekova'da bulunan çekirgede İran'ı istila...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bolu'daki yangında itfaiyecinin kitap hassasiyeti

BOLU'da, 2 katlı ahşap metruk ev bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında zarar gördü. Yangına müdahale eden itfaiye ekibi evde bulunan 'İslam İlmihali' kitabını zarar görmeden çıkararak, başka bir evin penceresinin önüne koydu.

17 Mart 2020 Salı 09:03
0 Okunma
Bolu'daki yangında itfaiyecinin kitap hassasiyeti

Saat 01.45 sıralarında Akpınar Mahallesi Sütçüoğlu Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap metruk evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalleli durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan eve müdahale etti. Yaklaşık 1, 5 saatlik çalışma sonucu yangın tamamen söndürüldü. Yangına müdahale eden itfaiye ekibi, evde kimsenin olup olmadığını kontrol etmek için içeriye girdi. Bu sırada 'İslam İlmihali' kitabını bulan itfaiye eri, kitabı yanmadan dışarıya çıkardı. Kitap, bir apartmanın penceresinin önüne konuldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BoluYangınİtfaiyeKitap
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara'da kar yağışı
Ankara'da kar yağışı
İzmir'in eğlence merkezi ıssız kaldı
İzmir'in eğlence merkezi ıssız kaldı
Osmaniye'de 3.8 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 3.8 büyüklüğünde deprem
Sarp Sınır Kapısı'nda 10 kilometrelik TIR kuyruğu
Sarp Sınır Kapısı'nda 10 kilometrelik TIR kuyruğu
Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 72'nci gün
Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 72'nci gün
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Noel Baba Müzesi ve antik kentlerde koronavirüs dezenfeksiyonu
Noel Baba Müzesi ve antik kentlerde koronavirüs dezenfeksiyonu
Ardahan'da yoğun kar yağışı
Ardahan'da yoğun kar yağışı
Okulda günde 10 ton dezenfektan malzemesi üretiyorlar
Okulda günde 10 ton dezenfektan malzemesi üretiyorlar

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı