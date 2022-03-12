Bolu Dağı'nda kar durdu, ulaşım rahatladı

Kentte dün başlayan yoğun kar yağışı, bu sabah etkisini kaybetti. Bolu Dağı'nın TEM ve D-100 kara yolu geçişlerinde, kar yağışının kesilmesiyle ulaşım rahatladı. Karayolları ekipleri, özellikle yol kenarlarında biriken kar yığınlarını temizleyerek tüm şeritleri ulaşıma açık hale getirdi. Kar yağışı nedeniyle en fazla sorun yaşanan D-100 yolunun Bolu Dağı geçişinde ulaşım normale döndü. Sürücüler, tamamen açılan yollarda rahatlıkla ilerledi. Dün gece saatlerinde TIR ve kamyon geçişlerine kapatılan D-100 ve TEM yolları, karın tamamen kaldırılmasıyla tüm araç geçişlerine yeniden açıldı. Ayrıca yolda oluşabilecek buzlanmaya karşı tuzlama çalışması da yapıldı.