Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 2
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.144,30
ALTIN
920,14
DOLAR
14,81
STERLİN
19,48
EURO
16,38
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Dicle Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Dicle Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 4...
Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Piri Reis Üniversitesi Öğretim...
KOSTÜ Öğretim Üyesi alacak
KOSTÜ Öğretim Üyesi alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bolu Dağı geçişinde kar yağışı ve sis 

BOLU Dağı'nın TEM Otoyolu ve D-100 yolu geçişlerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini artırarak bugün de devam etti. Sisin de olduğu bölgede görüş uzaklığı, yer yer 30 metreye kadar düştü.

18 Mart 2022 Cuma 10:36
Bolu Dağı geçişinde kar yağışı ve sis 

Bolu Dağı geçişlerinde dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Bu sabah saatlerinde ise kar yağışının etkisi arttı. TEM yolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 yolu Bolu Dağı kesiminde sürücüler, araçlarıyla düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı. Sisin de etkili olduğu bölgede görüş uzaklığı, yer yer 30 metreye kadar düştü. Karayolları ekipleri, Bolu Dağı güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Yol, beyaz örtüyle kaplanırken, ekipler ise ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

Kocaeli'de kar yağışı 

KOCAELİ’de, sabah saatlerinde kar yağışı etkili olurken, görüş uzaklığının düşmesiyle D-100 yolundaki sürücüler, araçlarıyla düşük hızda ilerledi. 

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabaha kadar aralıklarla sürdü. Kent merkezi, beyaza bürünürken, belediye ekipleri de kritik yerlerde hazır bekledi, yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğu yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kent merkezinde ulaşımın sağlandığı yollarda ise sıkıntı yaşanmadı. Kar yağışının yoğunlaştığı sırada görüş uzaklığının düşmesi nedeniyle D-100 yolundaki sürücüler de araçlarıyla düşük hızda ilerledi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BoluBolu DağıKocaeliKarKışSisTrafik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ALTIN MADALYA BAYRAKLA GÖNDERE ÇEKİLDİ
ALTIN MADALYA BAYRAKLA GÖNDERE ÇEKİLDİ
Semira davasında 2 amcaya tutuklama
Semira davasında 2 amcaya tutuklama
Aydın'da suç örgütüne operasyon
Aydın'da suç örgütüne operasyon
Çerkezköy'de okullar tatil, Çorlu'da uçuşlar iptal
Çerkezköy'de okullar tatil, Çorlu'da uçuşlar iptal
İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı 
İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı 
İnci kefaline Sahil Güvenlik koruması 
İnci kefaline Sahil Güvenlik koruması 
Lise öğrencisi iki arkadaş 'not' bırakıp intihar etti
Lise öğrencisi iki arkadaş 'not' bırakıp intihar etti
Ukrayna'dan tahliye edilen Kırım Türkleri Eskişehir'e geldi
Ukrayna'dan tahliye edilen Kırım Türkleri Eskişehir'e geldi
Ege Bölgesi'nde yetişen 380 üzüm çeşidi kimlik kazandı
Ege Bölgesi'nde yetişen 380 üzüm çeşidi kimlik kazandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma