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Bolu'da kış lastiği uygulaması erken başlıyor

BOLU'da zorlu kış şartları nedeniyle normalde 1 Aralık tarihinde başlayacak olan kış lastiği kullanma zorunluluğu Bolu Valiliği'nin kararıyla 15 Kasım'da devreye girecek. Ticari ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar için erken başlayacak olan kış lastiği zorunluluğu sebebiyle lastikçilerde, lastik değişimi mesaisi başladı.

08 Kasım 2022 Salı 10:20
Bolu'da kış lastiği uygulaması erken başlıyor

Bolu Valiliği tarafından alınan kararla yurt genelinde 1 Aralık tarihinde başlayacak olan kış lastiği uygulaması, kentte kış şartlarının zor geçmesi nedeniyle 15 Kasım'da başlayacak. Valiliğin aldığı kararla il sınırları içerisindeki kara yollarında, otoyol ve devlet yolları hariç olmak üzere ticari amaçla yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda kış lastiği kullanımı zorunlu hale getirildi. Kararın ardından Bolu genelindeki lastikçilerde yoğunluk oluştu. Ticari ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar için erken başlayacak olan kış lastiği zorunluluğu sebebiyle, lastikçilerde lastik değişimi mesaisi başladı. Sürücüler, araçlarında bulunan yazlık lastikleri çıkarttırıp kışlık lastiklerini taktırdı.

Lastikçi Muhammed İlyas Erbay, "Yoğunluk şimdiden başladı. Vatandaşlar, araçlarını getiriyor. Soğuk hava şartlarında kışlık lastik kullanmak gerekiyor. Araçların kaymaması için bu zorunlu halde. Vatandaşlar da erkenden tedbirlerini alıp lastiklerini değiştirtmek için getiriyor" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bolu ValiliğiKarKışOtomobilLastikKış Lastiği
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