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Bolu'da 4 ev, 7 samanlık ve 3 ahır yandı

Bolu'da, evin elektrik panosunda çıkan yangın, yan yana olan 3 ev ile 7 samanlık ve 3 ahıra sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesi sonucu söndürülürken ev, samanlık ve ahırlar, kullanılamaz hale geldi.

Bolu'da 4 ev, 7 samanlık ve 3 ahır yandı

Bolu'da, evin elektrik panosunda çıkan yangın, yan yana olan 3 ev ile 7 samanlık ve 3 ahıra sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesi sonucu söndürülürken ev, samanlık ve ahırlar, kullanılamaz hale geldi.

19 Kasım 2019 Salı 12:02
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Bolu'da 4 ev, 7 samanlık ve 3 ahır yandı

BOLU - Tekkedere köyünün Devren Mahallesi'ndeki Muammer Öztürk'e ait evin elektrik panosunda, saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, Halit, Yetiş ve Adem Öztürk'e ait evlere de sıçradı. Yangın, evlerin yanında bulunan, farklı kişilerin 7 samanlığı ile 3 ahırına da yayıldı. Alevleri gören köylülerin ihbarıyla olay yerine Bolu ve Dörtdivan'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Evler ile samanlık ve ahırları saran alevler, saat 07.30 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında 4 ev, 7 samanlık ve 3 ahır, kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesinin ardından yaklaşık 3 saat boyunca da soğutma çalışması yaptı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BoluYangın
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